Cerca de 20 concelhos dos distritos de Faro, Bragança, Santarém, Portalegre e Castelo Branco estão esta terça-feira em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê um agravamento deste risco nos próximos dias.

Segundo o IPMA, vários concelhos do interior norte e centro e Algarve apresentam perigo muito elevado de incêndio rural.

De acordo com os cálculos do instituto, o perigo de incêndio rural vai começar a aumentar ao longo da semana e pelo menos até ao início da próxima semana.

Este perigo, determinado pelo IPMA, tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O instituto prevê a partir de quinta-feira uma subida das temperaturas, que pode ser superior a 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior.

“Prevê-se que o anticiclone localizado a sudoeste da região dos Açores se desloque gradualmente para leste/nordeste, intensificando e estendendo-se gradualmente em crista para o Golfo da Biscaia a partir de dia 24, e eventualmente para a Europa Central a partir de dia 25 ou 26”, refere o IPMA em comunicado.

O instituto adianta que esta situação em “conjunto com uma região depressionária entre o norte de África e a Península Ibérica, origina sobre Portugal continental, o transporte de massas de ar quente e seco provenientes do interior da Península Ibérica, que a partir de dia 26 tendem a afetar igualmente o arquipélago da Madeira”.

Assim, prevê-se uma subida significativa da temperatura do ar a partir de quinta-feira, com valores de temperatura máxima acima de 30°C na generalidade do território do continente, devendo atingir 40°C em alguns locais, nomeadamente no interior da região Sul e no vale do Tejo.

A temperatura mínima deverá ultrapassar 20°C em alguns locais do interior, em particular na região sul, vale do Tejo e Beira Baixa.

A previsão aponta ainda para uma intensificação do vento na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir de quarta-feira, o qual será moderado a forte de norte/noroeste, por vezes com rajadas.

No arquipélago da Madeira, as temperaturas máximas “poderão rondar ou mesmo ultrapassar 30°C, em especial na vertente sul e nas regiões montanhosas”.