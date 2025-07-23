A vida de um desportista é, regra geral, feita de altos e baixos. Chegar ao topo de um desporto é uma missão ao alcance de poucos e, mais difícil ainda, é a tarefa de quem se quer manter na elite. Contudo, há ainda quem diga que é praticamente impossível uma atleta abandonar a modalidade e tentar voltar ao topo algum tempo depois. É aqui que entra Venus Williams que, aos 45 anos, voltou à competição esta semana em Washington, no WTA 500 Citi Open, onde se encontra a disputar o quadro de singulares e de pares. Depois de 16 meses de ausência e uma cirurgia médica pelo meio, a norte-americana voltou a pisar um court aos 45 anos.

Tudo aconteceu esta segunda-feira, quando, ao lado de Hailey Baptiste, Venus enfrentou a canadiana Eugenie Bouchard e a norte-americana Clervie Ngounoue na primeira ronda do torneio de pares, vencendo por 2-0 (6-3 e 6-1). Já na madrugada desta quarta-feira, a mais velha das irmãs Williams estreou-se no quadro de singulares frente à compatriota Peyton Stearns e levou a melhor por 2-0 (6-3 e 6-4), ao cabo de pouco mais de uma hora e meia de partida. Posto isto, Venus Williams voltou aos courts mais de 16 meses depois, já que a sua última partida datava de 19 de março de 2024, no Masters 1.000 de Miami, e tornou-se na atleta mais velha a vencer um jogo de singulares da WTA desde 2004, ano em que Martina Navratilova ganhou em Wimbledon.

Durante esse longo período de ausência, Williams foi submetida a uma miomectomia, um procedimento cirúrgico que visa remover miomas uterinos, de modo a preservar o útero e a manter a capacidade de engravidar, em julho de 2024, altura em que “nem sequer pensava no ténis”. Ainda assim, a cirúrgia acabou por alterar a sua forma de ver o desporto e a vida. “Faz-te ver as coisas de outra maneira. O ténis é um jogo, sim, mas também é a nossa vida e a nossa obsessão. Mas, no final, isso é igual se não estiveres bem de saúde. Para mim foi uma mudança total de perspetiva e, talvez por isso, fez com que fosse mais fácil voltar aos courts e jogar com mais liberdade”, partilhou a tenista, citada pelo El Pais.

Wow. Wow. WOW! 45 year old Legend Venus Williams, playing her first singles match since march 2024, defeats world #35 Peyton Stearns 6-3, 6-4 to reach the 2nd round in Washington WTA 500. Hit 9 aces. That's her first singles win since august 2023. Simply UNREAL. pic.twitter.com/EeAVJ4l4PO — José Morgado (@josemorgado) July 23, 2025

“A verdade é que é simplesmente bonito continuar a jogar. A situação em que estou este ano não esta relacionada com a do ano passado. Foi uma mudança quase total. Agora estou a preparar-me para competir e há um ano estava a preparar-me para ser operada”, acrescentou. A última vitória de Venus Williams tinha sido há quase dois anos, datando de agosto de 2023, na primeira ronda do Masters 1.000 de Cincinnatti, frente à russa Veronika Kudermétova (2-0). Até esta semana, o site da WTA considerava Williams uma jogadora “inativa”, situação que mudou depois de a tenista ter sido confirmada em Washington. Em Washington, Venus volta a entrar em ação esta quarta-feira, em pares, frente a Taylor Townsend e Shuai Zhang. Em singulares, encontrará a polaca Magdalena Frech, número 24 do mundo, na sessão desta quinta-feira.

O torneio de Washginton marca o início da temporada de piso duro, que culminará com o Open dos Estados Unidos, entre 24 de agosto e 7 de setembro, torneio que marcou a despedida da sua irmã Serena, em 2022. Depois da participação na capital norte-americana, ainda não é conhecido o calendário de Venus Williams, sabendo-se que vai estar presente no torneio de pares mistos do US Open, ao lado do compatriota Reilly Opelka. Venus tem no seu palmarés sete Grand Slams de singulares, um WTA Finals, 13 majors de pares, dois de pares mistos e quatro ouros olímpicos, três deles em pares. A par da irmã, é uma das maiores tenistas da história da era moderna.

It's like she never left ????‍????@Venuseswilliams defeats Stearns 6-3, 6-4 to reach the second round in the United States capital.#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/r38pH63jCt — wta (@WTA) July 23, 2025