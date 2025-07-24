A Polícia Marítima apreendeu cerca de 400 quilogramas de pescado numa embarcação de pesca que estava a exercer a atividade na Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, na ilha de Santa Maria, nos Açores, foi anunciado esta quinta-feira.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, a apreensão decorreu durante uma ação de fiscalização dirigida à pesca profissional, realizada na Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, na ilha de Santa Maria, no arquipélago dos Açores, que culminou com a apreensão de cerca de 400 quilogramas de pescado diverso.

Durante esta ação, que decorreu na madrugada e manhã de quarta-feira, “os elementos da Polícia Marítima detetaram e intercetaram uma embarcação de pesca Local que se encontrava a exercer a atividade no interior da Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas, com recurso a arte de pesca denominada de “palangre de fundo””, explica a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

No decurso da fiscalização foram detetadas “diversas infrações”, acrescenta a Autoridade Marítima Nacional. Além da apreensão do pescado, foram elaborados autos de notícia e o Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto, em Santa Maria, tomou conta da ocorrência. A Autoridade Marítima Nacional adiantou ainda que o pescado apreendido será, posteriormente, vendido em lota.

Nesta ação estiveram empenhados dois elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Vila do Porto e um elemento da Capitania do Porto de Vila do Porto, apoiados por uma embarcação.