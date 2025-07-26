Mais de 40 voos foram cancelados no aeroporto de Lisboa este sábado devido à greve dos trabalhadores da SPdH/Menzies (antiga Groundforce), disse à agência Lusa fonte sindical.

“Houve 25 voos cancelados à partida e 19 cancelados à chegada”, afirmou Carlos Araújo, dirigente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins (SIMA), cerca das 20h30.

Segundo Carlos Araújo, a greve originou mais perturbações no funcionamento do aeroporto da capital, o que coincidiu com outros problemas relacionados com a aterragem de emergência de um avião da SATA Azores Airlines.

O sindicalista lamentou o incidente, registado ao fim da manhã, uma aterragem de emergência por ameaça de bomba a bordo que se revelou ser “falso alarme”, de acordo com a empresa açoriana.

Carlos Araújo referiu ainda mais de “20 a 30 voos” para diversos destinos cujas bagagens não foram carregadas devido à greve.

“Amanhã, domingo, o efeito ‘bola de neve’ vai manter-se e na segunda-feira será a degradação total do serviço. Fomos obrigados a esta situação, face a um muro de intransigência da atual gestão [da empresa SPdH/Menzies]”, previu o dirigente sindical.

Convocada pelo SIMA e pelo Sindicato dos Transportes (ST), a greve começou às 00:00 de sexta-feira e prolonga-se até às 0h00 de segunda-feira.

A ANA—Aeroportos de Portugal disse à Lusa que, até cerca das 12h30, a greve deste sábado dos trabalhadores da SPdH/Menzies tinha provocado “alguns atrasos” e o cancelamento de 20 voos no aeroporto de Lisboa.

“Devido à greve na Menzies (handling), até ao momento, ocorreram alguns atrasos e 20 voos cancelados (10 chegadas e 10 partidas) no aeroporto Humberto Delgado”, referiu na altura a fonte da gestora aeroportuária.

A ANA aconselhou os passageiros com voos operados pela Menzies, empresa responsável pelos serviços de assistência em escala, a contactar previamente a respetiva companhia aérea para confirmar o estado do voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

Por sua vez, num comunicado divulgado às 13h15, a Menzies Aviation indicou que até então “a greve provocou apenas perturbações mínimas em Lisboa, sem impacto nas restantes escalas”.

Reiterando o “compromisso com a legalidade, condições de trabalho justas e um diálogo aberto e respeitador”, a Menzies garantiu, contudo, que não vai retomar “qualquer tipo de diálogo enquanto a greve se mantiver”.

Trata-se da primeira de cinco greves de quatro dias marcadas para os fins de semana até ao início de setembro.

Em agosto, os períodos de greve estão agendados para 08 a 11, 15 a 18, 22 a 25 e 29 de agosto a 01 de setembro.

Entre as reivindicações dos trabalhadores estão o fim de salários base abaixo do salário mínimo nacional, o pagamento das horas noturnas, melhores condições salariais e a manutenção do acesso ao parque de estacionamento nos mesmos moldes anteriores.

Notícia atualizada às 23h07 com os dados mais recentes sobre o número de voos cancelados