Um motociclista, de 43 anos, morreu este domingo num acidente que envolveu também um veículo ligeiro de passageiros, na freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Aveiro.

De acordo com a fonte, tratou-se de uma colisão lateral, tendo os veículos embatido em mais três viaturas estacionadas.

“Não há feridos, apenas uma vítima mortal, que era o condutor da mota”, referiu a fonte da GNR de Aveiro.

As circunstâncias em que ocorreu este sinistro estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV).

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico-Legal da Feira.