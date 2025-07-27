Portugal conquistou duas medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais de Biologia realizadas em Manila, anunciou este domingo a Ordem dos Biólogos.

Gabriela Amaral e Silva, do Colégio Moderno, em Lisboa, e David Montenegro, da Escola Secundária João Gonçalves Zarco, em Matosinhos, foram os alunos premiados com a medalha de bronze.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a Ordem dos Biólogos adiantou que a estudante Joana Vilarinho, da Escola Secundária António Damásio, em Lisboa, foi contemplada pela organização com um certificado de mérito.

As Olimpíadas Internacionais de Biologia decorreram nas Filipinas, país do Sudeste Asiático, entre 20 a 24 de julho, com a participação de 80 países.

Coordenada pelos professores Pedro Oliveira e Maria Margarida Roque, a equipa portuguesa incluiu também André Ferreira, da Escola Secundária Lima-de-Faria, em Cantanhede, que se destacou “pela sua participação dedicada e empenhada”, salientou aquela ordem profissional.

Ainda este ano, Portugal vai também disputar as Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia, na Colômbia, de 7 a 14 de setembro.

Para esta competição na área da Biologia, os quatro alunos selecionados são Gabriela Pité Amaral e Silva (Colégio Moderno, Lisboa), Daniel Nunes Marques (Escola Secundária Alves Martins, Viseu), Matilde Domingos Luís (Colégio Moderno, Lisboa) e Kaixin Cheng (Escola Básica e Secundária de São Martinho do Porto, Alcobaça).

Ao felicitar “todos os estudantes e professores envolvidos” nestas competições internacionais, a Ordem dos Biólogos destacou a “importância para o reconhecimento da excelência do ensino da Biologia” em Portugal.