A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de sequestrar e roubar um idoso em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, em três ocasiões distintas no espaço de 10 dias, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que os detidos, de 39 e 48 anos, estão “fortemente indiciados pela prática de crimes de roubo agravado, sequestro e furto qualificado”, ocorridos em Oliveira de Azeméis, sendo vítima um idoso de 80 anos.

“Os dois suspeitos traçaram um plano para extorquir o idoso, vindo a introduzir-se no interior da sua residência na madrugada do passado dia 18 de julho, onde o mantiveram, durante mais de três horas, amarrado e amordaçado, por forma a evitar qualquer tentativa de reação ou pedido de ajuda”, refere a mesma nota.

Segundo a PJ, os suspeitos regressaram àquele local e repetiram a atuação dois dias depois e, ainda, na madrugada de domingo, tendo sido abordados por elementos da Judiciária e detidos em flagrante delito na sequência desta última investida. “Nas três ocasiões os suspeitos locupletaram-se de bens, maioritariamente metais não preciosos, avaliados em dezenas de milhares de euros”, adianta a PJ.

A Judiciária refere ainda que os detidos, com antecedentes criminais por crimes de idêntica natureza, serão presentes à autoridade judiciária competente para interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.