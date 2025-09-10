A geração 992 do Porsche 911, que surgiu pela primeira vez no Salão de Los Angeles de 2018, revela agora a segunda versão do 911 Turbo S, para substituir a que foi introduzida em 2020. O novo Turbo S é anunciado como o 911 mais potente de sempre e, simultaneamente, o primeiro híbrido, tecnologia que lhe permite ser substancialmente mais eficiente em comportamento, de acordo com a marca.

Exteriormente, não há grandes diferenças entre o 911 Turbo S de 2020 e o de 2025 (que será entregue a clientes no início de 2026), exceptuando os elementos aerodinâmicos activos, como a entrada de ar dinâmica no pára-choques frontal, que abre mais (ou menos) à medida que é necessário ar para refrigerar a mecânica. A complementar esta “grelha activa”, existe igualmente um lábio sob o pára-choques frontal, uma asa traseira extensível e aletas de refrigeração variável, o que permite melhorar em 10% a eficiência aerodinâmica quando comparada com a versão anterior.

Ao contrário do que acontece com a Ferrari e a Lamborghini, a Porsche electrificou o 911 Turbo S, mas mantém a distribuição às rodas da frente mecânica e a colocação do motor atrás do eixo traseiro 6 fotos

Mais evidente é a evolução da mecânica, mas não especificamente no que respeita ao motor a gasolina, que continua a confiar no seis cilindros opostos, solução tradicional da Porsche, mas que mais nenhum concorrente utiliza devido às dificuldades que coloca em termos de packaging, o que leva os seus rivais a preferir blocos V6 ou V8, substancialmente mais nobres e com outro potencial. Face ao Turbo S de 2020, a nova versão de 2025 reduz quase 200 cc à capacidade do motor sobrealimentado a gasolina (cai de 3,8 litros para 3,6), o que explica que a potência baixe de 650 cv para 640 cv, enquanto o binário tropeçou de 800 Nm para 760 Nm. Contudo, o novo motor do Turbo S recupera deste handicap ao recorrer à electrificação do seis cilindros e dos seus turbocompressores.

O motor do renovado 911 Turbo S começa por manter os dois turbocompressores da versão anterior, mas estes passam a beneficiar da presença de um motor eléctrico cada, destinado a acelerar a rotação da turbina para a colocar rapidamente na velocidade de máximo rendimento (pressão), evitando atrasos na resposta ao acelerador, o conhecido “turbo lag”. Estes dois novos turbocompressores, similares aos que a Porsche recorre no 911 GTS (ainda que este modelo utilize apenas um), são alimentados por uma bateria de iões de lítio a 400V com 1,9 kWh de capacidade. A ligação directa por veio da turbina ao motor eléctrico torna possível abandonar a wastegate (válvula de escape) do turbo, que modula a pressão fornecida, uma vez que é o pequeno motor eléctrico (que, estimamos, deverá girar a 100.000 rpm) que “trava” a turbina para evitar excesso de pressão, produzindo no processo energia que irá recarregar a bateria.

A Porsche trocou dois turbocompressores convencionais por dois electrificados, para anular o "turbo lag", mas a potência do motor a combustão é menor 5 fotos

Além dos turbocompressores electrificados, a Porsche instalou outro motor eléctrico, mas este maior, com 71 cv e 188 Nm, colocado entre o seis cilindros e a caixa de dupla embraiagem (PDK) e oito velocidades. A função é reforçar a potência total anunciada, que sobe 61 cv, de 650 cv (da versão de 2020) para 711 cv do novo modelo, no que é acompanhado pela “força”, que também sobe para os 800 Nm do Turbo S de 2020. Mas nem tudo são vantagens, no que respeita ao 911 “mais potente de sempre”. Falamos do peso que, devido à presença da bateria, do motor eléctrico principal e dos dois pequenos motores eléctricos nos turbocompressores, vê a agulha da balança subir dos anteriores 1715 kg para os actuais 1815 kg. Uma diferença de 100 kg pode não parecer muito, à primeira vista, mas corresponde a um incremento de 5,8% no peso, que acaba por abrir mão de uma fatia importante no ganho de 9,4% conseguido ao nível da potência, que para mais só se materializa enquanto existir energia disponível da pequena bateria.

À semelhança do resto da Europa, o novo 911 Turbo S já está disponível para encomenda, com entregas agendadas para o início de 2026. Os preços arrancam nos 325 e 340 mil euros, respectivamente para a versão coupé e cabriolet. A marca assegura que o novo 911 Turbo S foi mais rápido 14 segundos a rodar no Nürburgring do que a versão de 2020, realizando a melhor volta em 7.03,92, o que deverá ser devido à maior potência, pneus mais largos, discos de travão em carbocerâmica maiores, mas sobretudo por causa das barras estabilizadoras activas, da melhor eficiência e apoio aerodinâmico. Aliás, deverá ser este o motivo que leva o 911 Turbo S que os clientes poderão receber em 2026 a anunciar uma velocidade máxima de 322 km/h, menos do que os 330 km/h da versão de 2020. Já a capacidade de aceleração 0-100 km/h melhorou, mas de apenas 2,7 para 2,5 segundos, enquanto o consumo médio (em WLTP) baixou somente de 12,0 l/100km para 11,5. Veja aqui o novo 911 Turbo S, enquanto é descoberto pelo actor de Hollywood Patrick Dempsey, actual piloto da Porsche: