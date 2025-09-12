O futebolista camaronês André Onana vai jogar nos turcos do Trabzonspor até ao final da temporada, cedido pelos ingleses do Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim, anunciaram esta quinta-feira os dois emblemas.

“Foi alcançado um acordo com o Manchester United para a transferência temporária do jogador de futebol profissional André Onana para o nosso clube, sem custos, para a temporada de 2025/2026”, escreveu o clube de Trabzon, na rede social X.

Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2025-2026 futbol sezonu için kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda Manchester United kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/bxiOJJL7Ic — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 11, 2025

O guardião africano, de 29 anos, realizou um total de 102 jogos pelos red devils, desde que foi contratado aos transalpinos do Inter Milão, em julho de 2023, tendo contribuído para a conquista da Taça de Inglaterra, em maio de 2024.

Onana foi titular na baliza no United, no qual atuam os internacionais lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes, nas últimas duas temporadas, mas, esta época, foi opção apenas em um encontro, no qual a equipa foi afastada na segunda ronda da Taça da Liga inglesa pelo Grimsby Town, do quarto escalão.