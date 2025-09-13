Agora era o momento da verdade. Não havia tempo para queixas, não havia tempo para distrações, não havia tempo a perder – literalmente, só a ganhar. Com a última etapa deste domingo com chegada a Madrid ainda envolta em muitas dúvidas pelas ameaças de protestos, a penúltima tirada com chegada à Bola del Mundo, que teria antes a passagem pelo Puerto de Navacerrada com uma subida também de primeira categoria, era o cenário (dantesco, para quem o tinha de fazer) para receber as grandes decisões da Volta a Espanha numa fase em que o top 10 parecia estar definido: quem iria ficar com a camisola vermelha, numa luta que teria Jonas Vingegaard a começar com 44 segundos de vantagem sobre João Almeida; quem fecharia o pódio entre Thomas Pidcock e Jai Hindley, que partia com 39 segundos de atraso; e quem conseguia terminar no top 5 desta edição, apesar do avanço confortável de Giulio Pellizzari sobre Matthew Riccitello e Felix Gall.
O regresso do rei Jasper no dia em que a Emirates caiu no engodo da Visma: Philipsen soma terceira vitória e Vingegaard ganha 4 segundos
Grandes decisões que chegavam à luz daquilo que tinha acontecido na véspera, naquela que foi mais uma demonstração da Visma Lease-a-Bike sobre o que deve ser verdadeiramente uma equipa. Numa etapa com chegada a Guijuelo, o conjunto do atual líder percebeu como os ventos laterais podiam mexer com a corrida, assumiram o comboio do pelotão em alguns momentos mesmo sabendo que a vitória no final deveria sempre cair para um sprinter (como aconteceu, com triunfo do inevitável Jasper Philipsen) e conseguiram colocar Jonas Vingegaard a passar em terceiro sprint bonificado, ganhando assim quatro segundos a João Almeida. Aquilo que o português ganhara no contrarrelógio estava quase cortado a metade por uma distração de toda a equipa da UAE Team Emirates. Mais uma vez, regressou a discussão sobre o papel de cada um.
???? ON BOARD | #LaVuelta25
Relive the best moments of stage 1️⃣9️⃣ from inside the peloton!
¡Revive los mejores momentos de la etapa 1️⃣9️⃣! pic.twitter.com/pkTOmz549Z
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
“Sinceramente, não era algo que estava planeado. Estávamos atentos aos possíveis abanicos e estes quatro segundos fizeram com que fosse um grande dia. Não digo que possam decidir a Vuelta mas é melhor ter esta vantagem. Tudo ficará decidido este sábado na Bola del Mundo, veremos se este avanço é suficiente”, referiu Vingegaard após a etapa. “Foi mais uma etapa concluída, com chegada ao sprint, não havia muito mais a fazer. A fuga tinha um corredor, havia umas rotundas que favoreciam e desfavoreciam, acabámos por ir pelo pior lado, não me sentia nas melhores condições para ir à discussão mas pouca diferença fez”, relativizou à Antena 1 João Almeida, líder da Emirates que voltou a passar ao lado do desempenho da equipa.
???????? #LaVuelta25
???? “It’s always better to win seconds than to lose them. Most of all, I’m happy we got through the day without problems.” – Jonas Vingegaard
Read more in our race report! ✍️⤵️
— Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) September 12, 2025
19 stages down, two to go ???????? #LaVuelta25
Ready to give it all on the final weekend ???? #WeAreUAE pic.twitter.com/RWDaVJoSmt
— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 12, 2025
Parece quase um paradoxo mas a equipa que mais vitórias conseguiu na Volta a Espanha (duas de Juan Ayuso, duas de Jay Vine, uma de João Almeida, uma de Marc Soler e uma coletiva no contrarrelógio) era a que mostrava maiores debilidades quando chegava a altura de proteger o seu líder. Durante várias etapas alguns dos principais elementos foram saindo em fugas, tentando a sorte em etapas ou lutando por outros objetivos como a camisola da montanha de Jay Vine mas, nos momentos chave, quando chegavam capítulos decisivos ainda havia Jorgensen e/ou Kuss ao lado de Vingegaard mas já não havia Soler ou Ayuso ao lado de Almeida. Esse era o grande objetivo da Emirates para este sábado e Alberto Contador dava o “mote”.
???? El análisis de @albertocontador de la 20ª etapa de la Vuelta a España 2025:
"El que quiera hacer diferencias, no puede esperar a la Bola del Mundo"
???? Desde las 15:30 en @Eurosport_ES 1 y @StreamMaxES (12:45). #LaVuelta25 pic.twitter.com/lqXVbZvRTl
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2025
“Têm que atacar desde início, logo desde La Escondida. Tem uma parte com rampas muito duras é por isso que deve haver uma corrida muito agressiva. O Alto de Navacerrada é bom mas consegue controlar-se de uma outra forma. É necessário ter vários corredores na frente para que não seja o João Almeida a assumir esse endurecer da corrida. Essa é a única maneira que pode ter para recuperar. A ideia central é simples: colocar muitos homens na frente para controlar e endurecer a etapa antes que o João Almeida ataque para ir sozinho, garantindo que ele é mais poupado até esse momento decisivo. Parece-me que é muito complicado recuperar esse tempo e é por isso que devem destruir a corrida”, comentou o atual comentador do Eurosport e antigo vencedor da Vuelta por três ocasiões, incluindo em 2012 num cenário muito parecido.
????️ Matxin advierte en @Eurosport_ES del plan de UAE para ganar La Vuelta con Almeida: "Queremos asumir la responsabilidad, que la última subida sea lo más dura posible y que haya un cara a cara entre Joao y Jonas"#LaVuelta25 pic.twitter.com/QJyAB7jXDx
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) September 13, 2025
Estavam lançados todos os dados para a 20.ª etapa, que poderia confirmar algo que parecia há muito uma certeza: João Almeida a igualar ou melhorar aquele que era o melhor resultado de um português em grandes voltas, pertencente ainda a Joaquim Agostinho com uma segunda posição na Volta a Espanha de 1974. Antes do “inferno” da Bola del Mundo, com os últimos 3,2 quilómetros a uma inclinação média de 12,2%, haveria mais quatro contagens de montanha num total de 4.226 metros de desnível acumulado. Era este o desenho do palco onde nascem os heróis, com muitas decisões ainda por chegar e espaço para “surpresas”.
???? Stage 2⃣0⃣ | Etapa 2⃣0⃣ ????
???? Robledo de Chavela
???? Bola del Mundo. Puerto de Navacerrada
⏰ 13:00 CET > 17:17 CET
???? 164,8 km
???? Cercedilla
⛰️ 2x3c 1x2c 1x1c 1xESP
+ info ➡️ https://t.co/xT4i752HFw#LaVuelta25 pic.twitter.com/U1rcRHLovD
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
???? El plan #LaVuelta25 pic.twitter.com/9NLN9IKqrq
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
Depois de uma pequena queda na saída neutralizada que apanhou corredores de algumas equipas incluindo a UAE Team Emirates, o arranque da etapa não demorar a mostrar que este seria o dia mais movimentado ao longo de três semanas com todas as formações a tentarem aparecer e fazer a diferença. Filippo Ganna, que ganhou o contrarrelógio individual na terceira semana, foi o primeiro a sair e teve depois a companhia de Egan Bernal, também na Ineos, numa fase em que havia vários pequenos grupos a serem formados logo na passagem por La Escondida onde Elia Viviani ficou cortado. Giulio Ciccone e Brandon Rivera estiveram no comando, a passagem por La Escondida fez-se com um grupo onde estavam Jack Haig, Pickering, Aular, Vansevenant, Buitrago ou Labrosse, entre outros. Seguia-se o Puerto de la Paradilla, neste caso uma terceira categoria, com outros nomes como Lecerf, Dunbar, Mikel Landa, Carlos Verona, Vansevenant ou Mads Pedersen a juntarem-se aos cinco da frente com Bernal a colar também nesse grupo que tentava a fuga.
???? Stage 2⃣0⃣ real start has been delayed slightly due to mechanical issues in the peloton
⛰️ La salida lanzada de la etapa 2⃣0⃣ tiene que esperar un poco por averías en el pelotón#LaVuelta25 pic.twitter.com/8Z3Jx7ToFT
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????- 157 km | Stage 2⃣0⃣ – Etapa 2⃣0⃣ | #LaVuelta25
????????♂️ Besties who shave together, escape together!
???? Ganan juntos, se rapan juntos… y al ataque, juntos también❤️ pic.twitter.com/OCE4k9SeLD
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
???? There are several breakaway attempts and a large group gains a few seconds on the peloton!
⚡️ Muchos intentos de fuga y un gran grupo que coge unos segundos de ventaja con el pelotón
⛰ 3️⃣ ???????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????????????
1️⃣ ???????? Jack Haig – @BHRVictorious – 3 p.
2️⃣ ????????… pic.twitter.com/YmkUKi6ZJB
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
Só mais tarde houve uma lista da organização com todos os corredores em fuga: Bernard, Ciccone, Pedersen, Verona (Lidl-Trek), Aular, Canal (Movistar), Landa, Vansevenant (Soudal Quick-Step), Bernal, Jungels, Rivera (Ineos), Planckaert (Alpecin Deceuninck), Quinn, Van der Lee (EF Education), Armirail, Labrosse (Decahtlon-AG2R), Buitrago, Ermakov, Haig (Bahrain), De la Cruz, Zukowsky (Q36.5), Fortunato, López, Masnada (XDS Astana), Molard, Küng (Groupama-FDJ), Nicolau (Caja Rural), Dunbar, O’Brien (Jayco), Rouland, Verre (Arkéa), Herrada (Cofidis), Artz (Intermarché-Wanty), Vermaeke (Picnic-PostNL), Aparicio, Chumil (Burgos) e Hirt (Israel). Ou seja, nada de Visma, de Emirates ou de Red Bull-Bora, com a formação de João Almeida a assumir o comando do pelotão e a Red Bull-Bora a querer depois marcar ritmo.
???? Going full speed towards the second climb of the day!
⛰️ Subir… ¡Y bajar! ????#LaVuelta25 pic.twitter.com/NrbF32mWPZ
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????♂️????♂️????♂️ We have a big leading group with a 1' gap over the peloton
Un gran grupo de 3⃣7⃣ ciclistas, con casi 1' sobre el pelotón
⛰ 3️⃣ ???????????????????????? ???????? ???????? ????????????????????????????????????
1️⃣ ???????? Joel Nicolau – @cajaRural_RGA – 3 p.
2️⃣ ???????? Carlos Verona – @LidlTrek – 2 p.
3️⃣ ???????? Eddie… pic.twitter.com/SHZe00lA1H
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????- 112 km | Stage 2️⃣0️⃣ – Etapa 2️⃣0️⃣ | #LaVuelta25
????♂️????♂️ The breakaway has an advantage of 1'40"! Here are our 36 escapees | Los 36 escapados del día, con 1'40" sobre el pelotón
???????? Santiago Buitrago
???????? Egan Bernal
???????? Bruno Armirail
???????? Giulio Ciccone
???????? Eddie Dunbar
???????? Harold… pic.twitter.com/C7aUK6mCJ9
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
Estava a aproximar-se mais uma subida, neste caso ao Alto del León com uma segunda categoria com sete quilómetros a subir numa inclinação média de 7,3% que já poderia fazer mossa em alguns desses elementos do “mini pelotão” que ia na frente com pouco mais de um minuto e meio de vantagem sobre o grupo onde seguiam todos os primeiros classificados da geral. A diferença nunca passou muito dessa fasquia, também na esperança de que pudesse haver uma junção que colocasse João Almeida a ir buscar bonificações no Puerto de Navacerrada, mas, em parte, aquilo que Contador tinha referido estava parcialmente a ser cumprido, com a Emirates apostada em endurecer o ritmo com Ivo Oliveira a começar a puxar numa fase inicial e depois os escudeiros Juan Ayuso, Marc Soler, Jay Vine e Felix Grosshartner a fazerem o seu trabalho. A distância passava para apenas um minuto mas o grupo da frente começava a ceder, ficando reduzido a 12 com Buitrago, Bernal, Armirail, Ciccone, Dunbar, López, Landa, Bernard, Braz, Hirt, Van der Lee e Muñoz.
???? ???????? Clément Braz Afonso has joined the front group, but it is starting to break up… The peloton is not letting up. 1' advantage at the pace of @TeamEmiratesUAE
⚡️ El grupo de escapados empieza a romperse… Pero el pelotón no da tregua. 1' de ventaja al ritmo de… pic.twitter.com/U8jNK09Iqm
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????- 65 km | Stage 2️⃣0️⃣ – Etapa 2️⃣0️⃣ | #LaVuelta25
???? 3️⃣2️⃣ men are working hard at the front of the race, but @TeamEmiratesUAE is keeping them under control from the peloton
???? 3️⃣2️⃣ hombres en cabeza de carrera, pero @TeamEmiratesUAE marca un ritmo altísimo en el pelotón
⏱️… pic.twitter.com/3SuNVb4Cfk
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
???? First big climb of the day… will we see decisive moves already?
???? Primer gran puerto del día y… ¿primeros movimientos decisivos?
⚡️???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????⚡️
????1️⃣
↔️ 6,9 km
???? 7,6%
⚠️ 11% pic.twitter.com/sEE1qiiUyi
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
⚡️ Juan Ayuso sets the pace and only a few can hold on in the group of favourites
???? Juan Ayuso pone ritmo y muy pocos aguantan en el grupo de favoritos
1⃣2⃣ Breakaway | Escapados
⏱️+ 58"
❤️ Vingegaard, Almeida, Pidcock, Hindley…#LaVuelta25 pic.twitter.com/NUw3vc2V8L
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
A possibilidade de haver bonificações nesta fase era mesmo uma miragem, com tudo a ficar guardado para a Bola del Mundo entre muitas bandeiras da Palestina na estrada (mas sem manifestações que levassem a um corte da etapa) e de novo grande apoio a João Almeida, que contou como nunca com uma legião de fãs que ainda acreditavam num milagre que colocasse o português na frente. Chegava a fase de descida, com apenas cinco na frente entre Ciccone, Mikel Landa, Egan Bernal, Armirail e Jardi Christiann Van der Lee, a Emirates a manter o ritmo avassalador que ia deixando para trás cada vez mais corredores e os últimos 25 quilómetros que seriam sempre a subir com pendentes diferentes. O terror estava a chegar, as decisões também mas surgia o primeiro bloqueio, com a fuga a passar e com Mikel Landa a aproveitar para ir para a frente. Mais um incidente que chegou mesmo a deixar um corredor da Movistar parado mas que voltou a mostrar que, apesar dos cuidados e do reforço policial, as manifestações contra a equipa de Israel vão continuar.
⛰ 1️⃣ ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????
1️⃣ ???????? Jardi Christiaan Van der Lee – @EFprocycling | 10 p. – 6"
2️⃣ ???????? Julien Bernard – @LidlTrek | 6 p. – 4"
3️⃣ ???????? Mario Aparicio – @BurgosBH | 4 p. – 2"
???? @loterias_es | #LaVuelta25 pic.twitter.com/Y733ex3e3k
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
❤️???? PURE ???????????????????????????????? ????❤️#LaVuelta25 pic.twitter.com/J0VyEGUHy8
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
#Cercedilla ahora, calle mayor por donde debe pasar la vuelta en unos minutos…. o no…. Viva palestina libre!!!!!
Han desviado @lavuelta #LaVuelta2025 pic.twitter.com/dFAiK0Rqia
— AbajoLosMuros (@AbajoLosMuros) September 13, 2025
A 13 quilómetros do final, já com esse incidente superado, Mikel Landa seguia na frente com pouco mais de dez segundos de avanço, os quatro perseguidores começavam a deixar de estar organizados e o grupo que era liderado pela Emirates onde seguia também o comboio da Visma seguia a 1.05 minutos. A dez quilómetros da meta, Ciccone tinha assumido o comando da fuga e Juan Ayuso encostava, com Felix Grosschartner a tentar manter o ritmo alto na perseguição tendo Jay Vine com João Almeida, que levava sempre na sua roda Jonas Vingegaard. Esse era o maior problema da Emirates: tentou marcar o ritmo, quebrou o pelotão, voltou a não impedir que o dinamarquês chegasse com três companheiros ao lado tendo ainda Wilco Kelderman na ponta do grupo. Quando Vine agarrou na frente da perseguição, a distância estava abaixo dos 40 segundos.
????- 14 km | Stage 2️⃣0️⃣ – Etapa 2️⃣0️⃣ | #LaVuelta25
???? Mikel Landa is at the front of the race and is about to begin the climb to Bola del Mundo!
???? ¡Mikel Landa es cabeza de carrera y está a punto de comenzar la subida a la Bola del Mundo! pic.twitter.com/JGP7kznIFP
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
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↔️ 12,3 km
???? 8,6%
⚠️ 20%#LaVuelta25 pic.twitter.com/Z0E5JJfQJ5
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????♂️ Cicco catches Landa and goes solo!
???? ¡Giulio Ciccone caza a Landa y se marcha en solitario!#LaVuelta25 pic.twitter.com/ywYYtjzSYI
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
A Emirates tentou fazer o seu trabalho mas tudo dependeria de João Almeida e do duelo particular frente a Jonas Vingegaard numa fase em que, a seis quilómetros do final, Egan Bernal e Felix Gall ficavam para trás tal como Pellizzari (que colocava assim a camisola branca da juventude em risco) ou Matteo Jorgensen, que tem sido uma peça chave na defesa do camisola vermelha. A hora dos ataques estava finalmente a chegar, tendo em conta que os últimos três quilómetros são sobretudo um desafio contra os próprios, e Ciccone e Landa estavam prestes a ser alcançados com o português logo atrás de Jay Vine e Vingegaard sempre na roda do mais direto adversário, com o australiano a acabar o trabalho e Almeida a ficar por si na luta.
????- 5 km | Stage 2️⃣0️⃣ – Etapa 2️⃣0️⃣ | #LaVuelta25
????♂️ Jay Vine is setting a strong pace in pursuit of Ciccone and Landa, dropping Giulio Pellizzari, among others
???? Giulio Pellizzari se queda al ritmo de Vine y muy pocos aguantan la persecución de Landa y Ciccone pic.twitter.com/kyGx3dBPrW
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
A estrada, além de parecer empurrar as bicicletas para trás de tão inclinada, estava cada vez mais estreita e com piso em condições mais complicadas sem ser um empedrado puro. Sobravam apenas cinco na frente, com Pellizzari a ser o único do top 6 que não ia lutar pela etapa. João Almeida procurava aumentar o ritmo, mesmo sem ter aquele ataque explosivo que pudesse marcar diferenças, Pidcock começava a ceder de forma ligeira para Jai Hindley, que apostou no ataque, levou Vingegaard consigo e deixou o português em maiores dificuldades, num espaço curto que acabou por ser anulado aos poucos. A hipótese de ganhar a camisola vermelha estava esfumada, o português seguia para tentar ganhar a etapa, Pidcock tentava a todo o custo e no meio das dúvidas foi Vingegaard que atacou numa zona a 20%, deixando Hindley, Almeida e Pidcock para trás e colocando um ponto final nas dúvidas com um triunfo também na famosa Bola del Mundo.
???? Vine put in a huge effort, and the group of favourites has finally caught the last men standing from the breakaway
???? El ritmo de Vine neutraliza a los fugados y los favoritos se jugarán la carrera en los últimos 2 km#LaVuelta25 pic.twitter.com/oPrsOAEIqw
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
????- 1 km | Stage 2️⃣0️⃣ – Etapa 2️⃣0️⃣
???????????? JONAS ATTACKS!
???????????? ¡JONAS AL ATAQUE!#LaVuelta25 pic.twitter.com/QrKyxvzCEd
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
João Almeida tentou tudo apesar de ter terminado a etapa na quinta posição também atrás de Sepp Kuss (em dia de aniversário) e Jai Hindley, Vingegaard mostrou que está uns níveis acima de todos os outros onde apenas Tadej Pogacar consegue chegar. Ainda assim, se o dinamarquês conquistou a sua primeira Vuelta, o português igualou o melhor resultado de sempre de um corredor nacional numa grande volta com o segundo lugar na geral como Joaquim Agostinho em 1974 na Vuelta contra José Manuel Fuente (na edição onde alguns continuam a garantir que 11 segundos de diferença não espelharam a real classificação).
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⏩❤️#LaVuelta25 pic.twitter.com/PDrZWVXP4W
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
???????? @JooAlmeida98 #LaVuelta25 pic.twitter.com/DbfvQILOWG
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
Contas feitas, Vingegaard ganhou a tirada com o tempo de 3.56.23, com o companheiro Sepp Kuss a entrar a 11 segundos e Jai Hindley a ficar a 13 segundos. O top 10 da etapa ficou fechado com Thomas Pidcock (18”), João Almeida (22”), Matthew Riccitello (24”), Jay Vine (47”), Giulio Ciccone (1.11), Junior Leclerf (1.22) e Xavier Pickering (1.30). Em termos de classificação geral, o dinamarquês, o primeiro do país a ganhar a Vuelta, tem uma vantagem de 1.16 minutos em relação a João Almeida com Pidcock a segurar a terceira posição a 3.11. Seguem-se Hindley (3.41), Riccitello (5.55), Giulio Pellizzari (7.23), Kuss (7.45), Felix Gall (7.50), Torstein Traaen (a grande surpresa desta edição, 9.48) e Matteo Jorgensen (12.16).
???? Top 10 stage 2⃣0⃣ | etapa 2⃣0⃣ ????????????????????????????????????????????
+ info ➡️ https://t.co/q34yjajW7u#LaVuelta25 pic.twitter.com/PBmT2YHFri
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025
???? Take a look at the stage 2⃣0⃣ standings:
¡Estas son las clasificaciones de la etapa 2⃣0⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/gfQznywS22
— La Vuelta (@lavuelta) September 13, 2025