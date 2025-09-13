O líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou que o próximo congresso do Partido dos Trabalhadores apresentará uma política que combinará o desenvolvimento de forças nucleares com a modernização de armas convencionais, informaram os meios de comunicação estatais.

Kim fez este anúncio durante uma visita na quinta e sexta-feira aos institutos de armamento blindado e eletrónico da Academia de Ciências da Defesa, onde supervisionou testes de novos veículos blindados, sistemas de proteção ativa e armas eletrónicas, segundo a agência norte-coreana KCNA.

O líder norte-coreano sublinhou a necessidade de Pyongyang continuar a “modernizar” as forças convencionais para construir um exército poderoso, ao mesmo tempo que reiterou que o nono congresso do partido irá definir a estratégia de impulsionar em paralelo as capacidades nucleares e convencionais.

A próxima reunião magna do Partido dos Trabalhadores foi aprovada em junho, e última foi realizada em janeiro de 2021, quando Pyongyang anunciou um ambicioso plano de armamento que incluía satélites espiões e mísseis intercontinentais de combustível sólido.

As declarações de Kim reforçam a expectativa de que o regime intensifique os programas de armamento tradicional, além das capacidades nucleares, num contexto em que a Coreia do Sul mantém uma vantagem em poderio militar convencional.

Durante a inspeção, Kim recebeu explicações sobre o desenvolvimento de blindagens compostas e um sistema inteligente de proteção ativa para veículos, e assistiu a testes de defesa contra mísseis antitanque de diferentes tipos.

O líder norte-coreano também supervisionou uma competição de tiro de unidades de atiradores de elite, onde insistiu na necessidade de treino e expansão dessas forças especiais.

Kim Jong-un tem sublinhado nos últimos meses a prioridade de substituir tanques e blindados por modelos avançados e de intensificar o treino militar. Esta ênfase surge depois de o regime ter enviado cerca de 15 mil soldados para apoiar a guerra da Rússia na Ucrânia.