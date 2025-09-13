Uma mulher foi resgatada este sábado, no rio Tejo, junto ao Parque das Nações, em Lisboa, desconhecendo-se as causas na origem da ocorrência, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

A vítima foi transportada em estado grave para uma unidade hospitalar.

O alerta foi dado pelas 13:34, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), tendo sido ativados o Comando Local da Polícia Marítima de Lisboa, assim como o Regimento Sapadores de Bombeiros da cidade e o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima.