Uma falha no sistema informático do Serviço Nacional de Saúde afetou a atividade operacional dos hospitais e centros de saúde durante as últimas horas, confirmaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Entretanto, a situação já está normalizada em todo o país.

O problema afetou a área das consultas em alguns hospitais e provocou limitações no processo informático de prescrição de medicamentos (PEM). Foram também registadas falhas no programa SClinico e no SIGA, de referenciação para consultas hospitalares.

Pelas 12h30, os SPMS informaram que a situação estava já normalizada. “A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) informa que os sistemas de informação do SNS estão a funcionar com normalidade em todo o país, permitindo a sua utilização na prestação de apoio aos cuidados de saúde hospitalares e primários”, diz a entidade, em resposta ao Observador.

Antes, os SPMS tinham informado o problema estava a afetar “alguns sistemas de apoio dos cuidados de saúde, nomeadamente, na PEM“, estnado “As equipas técnicas da SPMS juntamente com o operador externo, a tentar resolver a situação, prevendo-se que os serviços retornem à normalidade ainda durante a manhã”. O que acabou por acontecer.

Os SPMS adiantaram ainda que as falhas foram causadas por “uma atualização realizada pela NOS no software da Rede Informática da Saúde (RIS), que provocou instabilidades nos sistemas de informação”.

De acordo com o presidente da Administração Portuguesa de Administradores Hospitalares, as falhas afetaram principalmente as prescrições. “Há uma falha em alguns sistemas dependentes de estruturas centrais do SNS, mas não sei qual é o problema técnico”, disse Xavier Barreto, adiantando que os “os sistemas eletrónicos de prescrição estão indisponíveis”. Ainda não é claro o impacto na área das cirurgias.

Entretanto, depois das 9h30, o sistema terá voltado a ficar operacional em alguns locais, segundo informações recolhidas pelo Observador.