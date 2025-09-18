Mais de 100 organizações e milhares de voluntários vão assinalar na próxima semana o “Dia internacional de limpeza costeira” com ações em todo o país, entre praias, rios, lagoas e fundos marinhos.

As ações decorrem de 20 a 28 de setembro e pretendem chamar a atenção para o problema do lixo marinho e reforçar o compromisso da sociedade civil com a proteção do oceano.

De acordo com um comunicado da Fundação Oceano Azul, que organiza e apoia variadas ações no país, a edição deste ano começa no próximo sábado em Santa Maria, nos Açores, com uma grande ação de limpeza, que junta cidadãos e entidades e que tem o apoio institucional da Fundação, do Governo Regional, da Representação da Comissão Europeia em Portugal e do programa Blue Azores.

Além desta ação, organizada ao longo da ilha por várias associações e movimentos de cidadãos marienses, centenas de outras organizações, entidades e cidadãos vão participar na que é uma das maiores mobilizações ambientais da Europa, diz a Fundação.

Nos últimos seis anos, o Dia Internacional de Limpeza Costeira envolveu 400 organizações, em mais de 880 ações de limpeza e cerca de 30 mil voluntários, que recolheram mais de 160 toneladas de lixo.

“Com o objetivo de mobilizar e sensibilizar a população para o problema do lixo marinho e a proteção do oceano, são as organizações portuguesas que, todos os anos, lideram esta mobilização”, diz-se no comunicado no qual se enfatiza que, graças ao seu trabalho, Portugal é hoje o país com mais ações realizadas no âmbito da efeméride, representando mais de metade das iniciativas da campanha europeia #EUBeachCleanup.

A Fundação Oceano Azul diz ainda que até dia 28 qualquer cidadão ou organização pode inscrever a sua ação ou saber como participar numa das ações através da página da entidade na internet.

O Dia Internacional da Limpeza Costeira comemora-se anualmente no terceiro sábado de setembro. É uma iniciativa global que começou nos Estados Unidos e envolve hoje milhares de voluntários numa centena de países.