Envelope com mensagem misteriosa que terá sido escrita há 88 anos pelo primeiro Presidente da Checoslováquia será aberto esta 6ª. feira

Um envelope selado há 88 anos será aberto esta sexta-feira, 19 de setembro, na República Checa. Acredita-se que guarda as últimas palavras do primeiro Presidente do país, Tomáš Garrigue Masaryk, registadas pelo seu filho, Jan Masaryk, pouco antes de morrer, em setembro de 1937. Será aberto agora porque traz uma nota escrita à mão do lado de fora, que diz: “Lacrado até 2025”.

A abertura vai decorrer durante uma cerimónia no Castelo de Lány, a 50 quilómetros de Praga, com a presença do Presidente Petr Pavel, e será acompanhada em direto pela rádio pública checa, que tem partilhado detalhes sobre o documento. O envelope permaneceu sob a tutela do filho de Masaryk, Jan, até à sua morte, em 1947 — e depois foi entregue ao seu secretário pessoal, Antonín Sum, que o guardou ao longo das últimas décadas. Sum levou o documento consigo a países como a Escócia e a França durante os anos do domínio soviético, até 2005, quando decidiu doá-lo ao Arquivo Nacional checo com a condição de que permanecesse selado por 20 anos.

This mysterious sealed envelope from 1937, contains the last words of founding father of Czechoslovakia Tomáš Garrigue Masaryk.



Nobody knows what is inside, and the seal is set to expire on September 19, 2025. pic.twitter.com/9R58PJwS9l — Massimo (@Rainmaker1973) September 13, 2025

Tomáš Garrigue Masaryk, que na República Checa é chamado TGM, governou o país entre 1918 e 1935, e é considerado o fundador da Checoslováquia independente, depois da queda do império austro-húngaro. Professor de filosofia com origens na classe trabalhadora, teve um papel de liderança durante a Primeira Guerra Mundial e ainda é uma figura que inspira admiração entre o povo checo, o que instiga curiosidade sobre o conteúdo da mensagem do antigo Presidente.

Ninguém sabe bem o que haverá dentro do envelope. “Acho que Masaryk sempre teve o Estado em mente, apesar de algumas pessoas acharem que contenha uma mensagem para a família, ou uma revelação confidencial íntima, como de quem é filho ou onde nasceu”, diz Dagmar Hájková, historiadora do Instituto Masaryk e dos Arquivos da Academia de Ciências da República Tcheca, em declarações a um podcast da rádio checa iROHZLAS.

A especialista será uma das primeiras a tentar decifrar as palavras escritas à mão pelo filho do antigo Presidente, já que conhece bem a sua letra. “Se estava a falar com Jan (o filho), talvez tenha falado sobre assuntos pessoais. Se Edvard Beneš (sucessor de Masaryk) estava lá, por exemplo, poderá ter sido um texto mais político e pensado, sobre um certo legado, como o que deveriam fazer com a república. E também poderá haver algo semelhante ao discurso de abdicação, de 1935″, aponta a historiadora. “Basicamente, dizia que confia plenamente nos políticos para liderar o Estado de acordo com as suas intenções e que continuará a observar-nos por um tempo, para ver como está a correr.”