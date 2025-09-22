A Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) começou esta segunda-feira a instalar informação digital nas paragens da rede de autocarros Unir, através da afixação de códigos QR para visualização no telemóvel, disse à Lusa o presidente da empresa, Marco Martins.

“Vamos começar por colocar QR codes nas paragens com abrigo, para que o utente possa ter logo acesso ao horário naquela paragem sem ter que instalar qualquer app [aplicação no telemóvel]”, disse à Lusa o responsável.

Através do código QR, o utilizador terá acesso ao site qhoras.unirmobilidade.pt, no qual, “além das próximas passagens, pode ver a espinha da linha e o respetivo trajeto no mapa”, podendo também consultar os horários de “outro dia/hora” que não o atual e, fazendo zoom no mapa, consultar qualquer paragem da rede.

Em causa estão “cerca de 3.200 abrigos numa rede de 11.900 paragens”, num processo que arranca esta segunda-feira nos terminais do Hospital São João, Polo Universitário e Asprela, no Porto, seguindo-se na terça-feira os restantes terminais do Porto e, a partir de quarta-feira, de Vila do Conde para sul, num processo que deve demorar “dois meses”.

Para já estão apenas disponíveis os horários programados, sendo os horários em tempo real o próximo passo.

A falta de horários era uma das principais queixas dos utentes desde o arranque da rede Unir, em dezembro de 2023, além das relacionadas com o serviço em si.

Na rede Unir, no lote Norte Nascente (Santo Tirso/Valongo/Paredes/Gondomar) opera a Nex Continental, no Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde) a Porto Mobilidade, no Norte Centro (Maia/Matosinhos/Trofa) a Vianorbus, no Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho) a Transportes Beira Douro e no Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra) a Xerbus.