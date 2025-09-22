O presidente da Comissão da União Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, foi esta segunda-feira recebido pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, em Nova Iorque, onde abordaram assuntos como a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Numa publicação da UA na rede social X, a organização informou que Youssouf e Guterres estabeleceram uma reunião bilateral, na véspera do início da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, e abordaram uma “ampla gama de prioridades compartilhadas”.

“A reforma do Conselho de Segurança da ONU, a reforma das instituições financeiras internacionais, a diplomacia preventiva, os esforços de mediação na República Democrática do Congo e no Sudão, o financiamento das operações de paz, o alívio da dívida, o financiamento climático, a segurança alimentar e o sistema de comércio mundial”, estão entre os assunto abordados, de acordo com a UA.

Ambos os líderes reafirmaram o compromisso de trabalhar em solidariedade para promover estas prioridades e também destacaram o potencial de África para “impulsionar o seu próprio crescimento”, salientando “a natureza insustentável da carga da dívida africana” e concordando com a urgência de “uma arquitetura financeira justa, classificações de crédito mais equitativas e financiamento climático”, de acordo com informações partilhadas pela UA.

A possível reforma do Conselho de Segurança é discutida na ONU há mais de três décadas, mas até agora pouco progresso foi feito, com numerosas propostas rivais em cima da mesa e sem que nunca se tenha conseguido manter negociações sérias sobre o assunto.

O Conselho é composto por 15 membros: cinco permanentes com direito a veto — Estados Unidos, Reino Unido, França, China e Rússia — e 10 não permanentes, atribuídos aos grupos regionais que vão rodando por períodos de dois anos.

Nos últimos anos, não só países africanos, mas também Estados como a China, a Alemanha ou a França manifestaram apoio à representação permanente de África no Conselho.

Sobre esse assunto, e também em Nova Iorque, o Presidente do Quénia, William Ruto, afirmou esta segunda-feira, numa reunião com líderes africanos, que a exclusão da África do Conselho de Segurança da ONU é “inaceitável”. Ruto assistirá esta semana à 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

“A exclusão da África do Conselho de Segurança das Nações Unidas é inaceitável e indefensável”, sublinhou Ruto na VII Cimeira do Comité dos Dez Chefes de Estado e de Governo da União Africana (C-10) sobre a Reforma do Conselho de Segurança.

“Devemos corrigir esta injustiça histórica para que a ONU cumpra a sua função”, afirmou o Presidente queniano, ao destacar que os líderes africanos devem “amplificar a voz da África em todas as plataformas, unir-se em prol de uma representação justa e defender a posição africana comum”.

No seu discurso perante o C-10, o mandatário argumentou que África tem “uma participação desproporcionada na agenda do Conselho de Segurança e é um dos maiores contribuintes para as operações de manutenção da paz da ONU”.

No entanto, lamentou, continua “a ser o único continente sem representação permanente” defendendo que “esta injustiça histórica deve acabar” e que “é o momento de agir, agora”.

A 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas terá lugar de 22 a 30 de setembro em Nova Iorque, onde se irão reunir líderes de mais de 200 países.