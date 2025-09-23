A Nvidia vai investir até 100 mil milhões de dólares na OpenAI, o equivalente a 84,7 mil milhões de euros à conversão atual. Em comunicado conjunto, as empresas revelam que se trata de uma “parceria estratégica”, já que a dona do ChatGPT vai usar os sistemas desenvolvidos pela Nvidia para “a infraestrutura de próxima geração de IA da OpenAI”.

É detalhado que a parceria passará pela “implementação de pelo menos 10 gigawatts de sistemas da Nvidia”. “Para apoiar esta implementação, incluindo data centers e capacidade energética, a Nvidia tenciona investir até 100 mil milhões de dólares na OpenAI, à medida em que os novos sistemas da Nvidia são implementados”.

A primeira fase da parceria deverá estar a funcionar “na segunda metade de 2026, usando a plataforma Vera Rubin da Nvidia”. Esta é a próxima plataforma da Nvidia, que foi anunciada este mês, com data prevista de lançamento no fim de 2026.

Este anúncio representa a formação de uma aliança entre duas das empresas que têm estado em destaque no desenvolvimento de inteligência artificial (IA): a OpenAI treina e desenvolve modelos de IA, recorrendo a ‘chips’ avançados concebidos pela Nvidia, as chamadas GPU. Ainda que não seja a única empresa a desenvolver estes ‘chips’ avançados, a Nvidia é a fabricante com a maior quota de mercado. Com a parceria, a empresa de ‘chips’ torna-se na fornecedora “estratégica preferencial de computação” para os “planos de crescimento de fábricas de IA”.

“Tudo começa com computação”, diz Sam Altman, CEO da OpenAI, em comunicado. “A infraestrutura de computação será a base da economia do futuro e vamos usar o que que estamos a construir com a Nvidia tanto para criar avanços na IA e dar poder às pessoas e negócios em escala.”

Já Jensen Huang, CEO da Nvidia, diz que as duas empresas “impulsionam-se uma à outra há uma década” e que o “investimento e a parceria de infraestrutura marcam o próximo passo em frente —implementar 10 gigawatts para dar poder à próxima era da inteligência”.

O anúncio menciona que as duas empresas estão a trabalhar com “uma rede de colaboradores, incluindo a Microsoft, Oracle, Softbank e parceiros do projeto Stargate, focado em construir a infraestrutura de IA mais avançada do mundo”.

As ações da Nvidia reagiram em alta ao anúncio: chegaram a valorizar 4,4% durante a sessão, mas terminaram o dia com uma subida de 3,97%, a cotar nos 183,61 dólares. No pré-market desta terça, apresentam um recuo ligeiro de 0,72%. As ações da Oracle, também mencionada no anúncio, registaram ganhos mais expressivos: terminaram o dia com uma valorização de 6,31%, a cotar nos 328,15 dólares.

A OpenAI, a criadora do ChatGPT, é usada semanalmente por mais de 700 milhões de utilizadores. Já a Nvidia foi a primeira empresa cotada em bolsa a atingir a marca de uma capitalização de quatro biliões de dólares.