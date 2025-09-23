Pelo menos 25 mineiros estão presos a 80 metros de profundidade desde segunda-feira numa mina de ouro que se desmoronou no noroeste da Colômbia, mas estão “sãos e salvos”, informaram esta terça-feira as autoridades locais.

As equipas de resgate estão a realizar operações de salvamento na mina localizada em Segóvia, no departamento de Antioquia. As operações de salvamento estão a ser realizadas pela equipa de segurança da empresa que explora a mina, em colaboração com as autoridades governamentais.

Na quinta-feira outros 18 mineiros foram resgatados após também terem ficado presos na mina “El Miñón”, no mesmo departamento. A operação de resgate em “El Miñón” durou mais de 12 horas e envolveu 50 pessoas.

O acidente de quinta-feira foi provocado por “falhas geomecânicas na entrada de uma mina associada à exploração ilegal de ouro”, segundo a Agência Nacional de Minas da Colômbia (ANM).

Os acidentes em minas são frequentes na Colômbia e são muitas vezes mortais, especialmente em minas ilegais, algumas exploradas por cartéis colombianos.

No entanto, são menos frequentes nas concessões mineiras exploradas por multinacionais.

No ano passado, 124 pessoas morreram neste tipo de acidente e, entre janeiro e julho de 2025, este número eleva-se a 65, de acordo com dados da ANM.