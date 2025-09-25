A dupla portuguesa de voleibol de praia João Pedrosa e Hugo Campos falhou esta quarta-feira o apuramento para o quadro principal do Elite16 Rio de Janeiro, no Brasil, ao perder por 2-1 com os neerlandeses Ruben Penninga e Matthew Immers.

Pedrosa e Campos entraram bem na partida e venceram o primeiro parcial por 21-19, mas a dupla dos Países Baixos foi superior nos restantes dois sets, triunfando por 22-20 e 19-17, este último liderado pelos lusos até aos 17-16.

Depois do quinto lugar alcançado no último fim de semana no Elite16 João Pessoa, também no Brasil, João Pedrosa e Hugo Campos falharam no desempate na negra o apuramento para mais uma etapa da categoria mais elevada do circuito mundial.