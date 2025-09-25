O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, distinguiu 724 cidadãos nacionais em reconhecimento dos seus “feitos extraordinários”, trabalho abnegado, entrega e dedicação à causa do país, avançou a Presidência da República esta quinta-feira.

A distinção pelo chefe do Estado destes cidadãos, com nove condecorações diferentes, “surge em reconhecimento dos seus feitos extraordinários e trabalho abnegado, entrega e dedicação à causa nacional desde os primórdios da nossa Luta de Libertação Nacional, conquista da Independência Nacional e no desenvolvimento do país”, refere-se numa nota da Presidência da República.

Os reconhecimentos, segundo o documento, incluem as ordens Samora Moisés Machel e Amizade e Paz, as medalhas de Artes e Letras, Veterano da Luta de Libertação de Moçambique e as medalhas de Mérito Militar, da Polícia, Agropecuária, Desportivo e de Trabalho.

O Presidente moçambicano preside esta manhã, em Maputo, às comemorações do Dia das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM) e do início da Luta Armada de Libertação Nacional, em que serão entregues as condecorações.