O Palácio de Buckingham vai realizar pela primeira vez uma pop-up de Natal, dentro dos estábulos reais. O espaço com 200 anos de história vai ser transformado na Royal Mews Christmas Shop entre 14 de novembro e 5 de janeiro — durante o período de inverno, em que os estábulos estão fechados para as visitas.

Na loja os visitantes poderão encontrar uma série de produtos oficiais da Royal Collection Trust, sejam souvenirs, presentes, decoração, compotas, bolachas e bebidas sazonais, assim como um calendário do advento com produtos de edição limitada e itens colecionáveis a cada dia. Os valores arrecadados com as vendas serão usados nos trabalhos de cuidado e conservação do arquivo da realeza pela Royal Collection Trust, que é responsável pelas várias exposições e museus com acervo que pertence à família real britânica.

No museu dos estábulos reais, os visitantes costumam poder andar pelos bastidores do Palácio de Buckingham e conhecer algumas das carruagens e cavalos que servem a realeza — durante o funcionamento da pop up este percurso fica em suspenso, e só volta a ficar ativo em março de 2016, altura em que vários monumentos reais reabrem após o período de inverno. Os bilhetes para adultos custam 19 libras (cerca de 22 euros).

Depois de anunciar a loja inédita, várias páginas de viagens nas redes sociais divulgaram que o Palácio de Buckingham iria promover um mercado de Natal. Por este motivo, a Royal Collection Trust viu a necessidade de corrigir a confusão, destacando que a pop up vai vender apenas produtos festivos oficiais, dentro do espaço da loja existente nos estábulos reais. “Não haverá nenhum mercado de Natal no Palácio de Buckingham”, destaca o comunicado.