O incêndio ativo desde o início da tarde desta sexta-feira em Mourilhe, Montalegre, começou, pelas 19h30, a ceder aos meios, podendo ficar controlado em breve, revelou à Lusa fonte da Proteção Civil.

A perda de força do vento, conjugada com a intervenção musculada dos bombeiros dos dois lados da fronteira – envolveu cinco meios aéreos, três brigadas e uma máquina de rastos espanhóis — contribuiu para o controlo das chamas, acrescentou a fonte do Comando Sub-Regional do Alto Tâmega e Barroso. O incêndio mantém, todavia, duas frentes ativas, disse.

Três dos bombeiros portugueses envolvidos no combate às chamas sofreram ferimentos, um deles graves, com queimaduras nas pernas, segundo informou em comunicado a corporação de Salto.

O ferido grave foi transportado de helicóptero para o hospital de Vila Nova de Gaia, encontrando-se estável, acrescenta a corporação.

Os outros dois foram considerados feridos ligeiros, tendo um deles sido assistido no Serviço de Urgência Básica, do Centro de Saúde de Montalegre, por precaução, enquanto o outro, adjunto do comando dos bombeiros de Montalegre, foi transportado para o Hospital de Chaves.

“Estamos, e estaremos, a acompanhar toda a situação atual e terão todo nosso apoio na recuperação, que temos a firme convicção será rápida”, referem o comandante e presente dos bombeiros de Salto, corporação do concelho de Montalegre, no norte do distrito de Vila Real.

Deixaram ainda um agradecimento pelo trabalho e empenho dos restantes elementos da corporação de Salto e de todos os envolvidos neste incêndio.

“A nossa primeira palavra vai necessariamente para os familiares dos nossos bombeiros, com total solidariedade, principalmente às esposas e aos filhos – vocês sabem o que eles amam os bombeiros, o que dão por esta causa, a coragem que têm e a fibra que sempre demonstram, que agora não será diferente e acreditamos seja apenas um grande susto”, acrescentam.

O fogo lavra em zona de mato, estando o combate a ser dificultado pelo vento forte que se faz sentir no local e pelos fracos acessos.

Segundo a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 19h45 estavam mobilizados para o combate a este incêndio 148 operacionais e 48 viaturas.