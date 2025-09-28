A ModaLisboa arranca na próxima semana e está maior. Mais designers, mais dias e mais eventos off location, com uma componente que se diferencia em relação às outras edição: muito mais programação com entrada livre. A presidente da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, não esconde que o objetivo é atrair visitantes que não frequentariam naturalmente os desfiles da Semana da Moda da capital. “Queremos captar os públicos exigentes para o nosso sistema criativo e gerar novas oportunidades para os designers e empresas. Queremos aprofundar a oferta cultural de excelência à nossa comunidade e valorizar o nosso ecossistema. Queremos criar verdadeiro impacto positivo, tanto social como económico”, destacou, numa conferência de imprensa no início do mês.

Pessoas que se interessem por moda mas não só — também por design, arte, fotografia, e até mesmo pela indústra — poderão visitar ao longo dos dias da ModaLisboa a Fashion House, no Palacete Gomes Freire. “É um espaço multidisciplinar, com entrada livre e algumas dinâmicas privadas, onde se cruzam diferentes conteúdos de moda. Teremos um showcase de craft, sustentabilidade, tecnologia, apresentações de vários designers e projetos em exclusivo, e vamos ter também uma pop-up de designers da ModaLisboa, que é para nós um projeto também muito querido. O objetivo é criar um ponto novo de encontro para profissionais, a nossa comunidade mais alargada, incentiva a networking e a partilha de experiências”, assinala Joana Jorge, diretora da ModaLisboa. Outra componente da programação aberta ao público em geral é a parceria com a Associação Avenida da Liberdade. “Será um conjunto de iniciativas ao longo desta grande artéria da cidade, com especial enfoque no dia 2 de outubro, mas que se prolonga até o fim da Lisboa Fashion Week e que contará com diversas dinâmicas, conversas, workshops e eventos de convívio”, destaca a diretora. Há também exposições no MUDE e na Praça do Comércio com entrada livre. Destacámos a seguir o que há para fazer ao longo dos cinco dias de evento com acesso aberto ao público em geral.

A casa da moda (e do design, da arte e da sustentabilidade)

A base da ModaLisboa volta a ser o Pátio da Galé, que tem o acesso condicionado por convite, mas mesmo na Praça do Comércio, de 3 a 5 de outubro, estará uma instalação da ModaPortugal by CENIT/ANIVEC, que conta a história da indústria têxtil, desde a agricultura regenerativa, os corantes naturais e os materiais biodegradáveis à digitalização, automação e o design 3D. Já alguns metros adentro pela Rua Augusta, no MUDE, o público pode conhecer as novidades em sustentabilidade desenvolvidas no programa Beat by Be@t e visitar a mostra expositiva da artista plástica Olga Noronha, a 3 e 4 de outubro.

Mas a Fashion House durante os dias de evento será o Palacete Gomes Freire, que recebe apresentações de coleções, workshops e instalações nas quais a moda conversa com o design. A começar pela Pop-up da ModaLisboa, com peças de designers que apresentam ou já fizeram parte do calendário, como ARNDES, Bárbara Atanásio, BÉHEN, Dino Alves, DuarteHajime, Francisca Nabinho, Isza x Sara Valdez, Kolovrat, Luís Carvalho, Luís Buchinho, Mestre Studio, Nuno Baltazar, Ricardo Andrez, Roselyn Silva e Valentim Quaresma.

A programação da Fashion House tem alguns momentos reservados a convidados — como as apresentações de Roselyn Silva, Ana Margarida Feijão e Gandaia no dia 2 — mas há também atividades com entrada livre, como o showcase ‘Rosa Cravo – Mãos, Cabeça, Coração’ com coleções inéditas de design contemporâneo no dia 2 das 12h00 às 17h00 e a conversa entre Kitty Oliveira, curadora do projeto, com Joana Duarte, diretora criativa da Béhen, no dia 5 às 15h00.

O atelier de estamparia da Bazofo & Dentu Zona, da Cova da Moura, incentiva o público a trazer peças próprias para personalizar com tintas ecológicas e práticas artesanais, entre 3 e 5 de outubro, das 12h00 às 20h00. A 3 de outubro às 18h00 o workshop Sheets do Shirts, da artista Isa Toledo com a Cura by the Sea, ensina a transformar lençóis reutilizados em camisas. Um pouco antes, às 16h00, Michael Gomes abre uma sessão de Sound Healing. Já no dia 4, a artista Giovana Matsuda dá um workshop de origami, e tem exposição aberta de 3 a 5 de outubro das 12h00 às 20h00.

O Palacete Gomes Freire também será casa de diversas instalações de arte inspiradas pela moda, como a Colcha das Palmas da Béhen, uma obra de artesãs açorianas, ou a peça All That is Solid Melts Into Air, criada por Constança Entrudo em 2021. Há ainda espaço para os trabalhos de João Magalhães, Luís Infante, Matilde Viegas, Thayra Correia e Nat Sly, entre obras de fotografia, artesanato, têxteis e design. Para os que se interessam pela indústria e por sustentabilidade, também pode visitar as instalações da Positive Materials, RDD Textiles e Smartex. A RetryOn propõe ainda uma experiência imersiva, em que cada visitante é fotografado e, em segundos, projetado num ecrã gigante, vestido com peças de designers.

Workshops, moda e lifestyle na Avenida da Liberdade

Em parceria com a Associação da Avenida da Liberdade, a artéria da cidade enche-se de programação aberta ao público durante os dias da Semana da Moda da capital. A maior parte dos eventos decorre a 2 de outubro. Às 11h00 Maria João Bahia apresenta a coleção “Cleópatra – A Força da Beleza Natural” no seu atelier no número 102. O acesso é aberto ao público mediante inscrição prévia pelo telefone 213 240 018. Já pelas 15h30 decorre a conversa entre Nuno Baltazar e Sara Andrade com o tema “Criatividade é Território”, na Sala Verde do Valverde Lisboa Hotel & Garden. Mais cedo, às 15h00, a loja da Rosa & Teixeira abre o seu atelier para uma visita com demonstração prática no workshop “Da tradição ao Estilo: Como se faz um Fato”, com lotação máxima de 4 pessoas e marcação obrigatória pelo e-mail julia.almeida@publiccom.pt.

Entre as iniciativas que seguem ao longo de todos os dias do evento estão os workshops na joalharia Espadim 1985, entre as 16h00 e as 17h00. No dia 2 o tema é “História na Joalharia: Joias Antigas e Vintage”, no dia 3 é “Rubi: o Rei das Pedras Preciosas” e no dia 4 está previsto o workshop sobre “Peritagem de Joias: Avaliar, Classificar, e Autenticar”. A lotação máxima é de oito pessoas por sessão e a marcação é obrigatória através do telefone 938 759 771. Há também as sessões Flash Beauty na Maison Sisley do número 2 da Rua Rosa Araújo. Entre as 14h00 e as 18h00 a loja faz propostas exclusivas aos clientes com produtos e tratamentos assinatura da marca, sob marcação pelo número 215 944 880. Já a Stivali tem uma ação em parceria com Valentim Quaresma, em que a loja se transforma num espaço imersivo para visitar entre 3 e 17 de outubro.

Estão previstas ainda experiências de lifestyle, como o cinema ao ar livre no Capitólio Rooftop, no Parque Mayer, com bilhetes a 14 euros. No dia 2 de outubro exibe Boneca de Luxo e no dia 4 é a vez de O Diabo Veste Prada. Já para comer, a programação recomenda o menu ModaLisboa no Locke Santa Joana, com welcome drink, snacks, entrada, prato principal e sobremesa por 60 euros por pessoa, sob reserva. Há também um cocktail criado especialmente para o evento, o Fashion Foundation Fizz, com gin, essência de kiwi, espuma de limão e champanhe, disponível por 16 euros no lobby bar do Tivoli Avenida da Liberdade. O dia termina com um sunset no Mona Verde, na Rua Castilho, com happy hour no rooftop a partir das 18h entre os dias 2 e 5 de outubro, com cocktail exclusivo ModaLisboa.

Fora da Avenida também há festa: no dia 2 de outubro, e com entrada livre, a Adidas x Sportino ModaLisboa Kick Off Party marca o arranque dos dias de desfiles na loja Sportino Chiado. Já no dia 3 a Lisboa Fashion Week Afro Party, organizada pela Fourth Avenew e pela Cold Hearts, vai pela noite a dentro no Botanica 111.