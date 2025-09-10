ModaLisboa. Próxima edição tem estreia da marca de Bárbara Bandeira, designers internacionais e apoio do Turismo de Portugal

Tem como tema “Base” e arranca a 1 de outubro no Pátio da Galé, seguindo também com programação variada off location, entre desfiles, apresentações de coleções, talks e encontros. Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, 10 de setembro, a organização da ModaLisboa divulgou as novidades da próxima edição, incluindo o calendário, com um dia a mais; novos apoios financeiros, nomeadamente do Turismo de Portugal; e uma forte componente de proximidade com a indústria.
“Neste momento sentimos que é tempo de acelerar e expandir”, diz Eduarda Abbondanza, presidente da Associação ModaLisboa, ao lado dos representantes do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT), Luís Figueiredo, e da Associação Portuguesa de Calçado, Componentes, Artigos de Pele Sucedâneos (APICCAPS), Paulo Gonçalves. “Acreditamos que a moda não se sustenta apenas no que é mostrado, mas sobretudo na base que lhe permite crescer. As pessoas, as estruturas, as redes, a investigação, os negócios”, reforça, ao apresentar o tema da 65ª edição, que será “uma base de ponto de encontro entre criativos e empresas que querem garantir o futuro.”
Investimento de 171 mil euros do Turismo de Portugal
Co-organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que apoia o evento financeiramente com 300 mil euros, esta edição conta também com um novo apoio do Programa Portugal Events do Turismo de Portugal, de 171 mil euros. “Temos este apoio porque fizemos uma candidatura, concorremos, é um concurso aberto. O objetivo deste programa é apoiar eventos internacionais para alcançar um patamar maior”, explica Abbondanza, que afirma que o valor permitiu reforçar a “capacidade de projeção internacional”.
Para já o investimento não significa levar designers portugueses para fora, mas trazer os olhos do mundo para a ModaLisboa. “Está a decorrer uma campanha de comunicação internacional nos mercados estratégicos. Itália, Estados Unidos da América, França, Espanha, Escandinávia e Reino Unido. Reforçámos a comitiva de imprensa estrangeira e internacional presente no evento”, diz Abbondanza, que afirma que a promoção de mais eventos off location com entrada livre também visa o público de turistas que visitam Lisboa. “Queremos captar os públicos exigentes para o nosso sistema criativo e gerar novas oportunidades para os designers e empresas. Queremos aprofundar a oferta cultural de excelência à nossa comunidade e valorizar o nosso ecossistema. Queremos criar verdadeiro impacto positivo, tanto social como económico”, remata a presidente da Associação ModaLisboa.
Mais um dia e mais eventos off location gratuitos
A aposta na internacionalização também inclui a participação de designers estrangeiros na passerelle, através de uma parceria com o Isituto Europeo di Design (IED), que vai trazer talentos emergentes de Itália para apresentarem coleções no prédio da embaixada do país, ainda no dia 30 de setembro. Outro espaço fora da base do Pátio da Galé será o MUDE, que nesta edição recebe três nomes: a marca Behén, a estreia da designer de joias Olga Noronha e Nuno Baltazar, que devem aproveitar o museu para experiências que vão além dos desfiles convencionais — como já se fez na edição passada com Constança Entrudo.
Aliás, a designer apresenta as suas novidades num espaço novo, uma concept store a estrear em Alfama chamada Castle Hi Hi Hi. Outros pontos da cidade que entram na programação off location da Semana da Moda da capital são o Moldo Studios (com a exposição Portuguese Soul de sapatos portugueses, organizada pela APICCAPS) e o Palacete Gomes Freire, que vai receber a Fashion House, com nomes estreantes como a marca Gandaia, a designer de São Tomé Roselyn Silva e a portuguesa baseada em Nova Iorque Ana Margarida Feijão. “É um espaço multidisciplinar, com entrada livre e algumas dinâmicas privadas, onde se cruzam diferentes conteúdos de moda. Teremos um showcase de craft, sustentabilidade, tecnologia, apresentações de vários designers e projetos em exclusivo, e vamos ter também uma pop-up de designers da ModaLisboa, que é para nós um projeto também muito querido. O objetivo é criar um ponto novo de encontro para profissionais, a nossa comunidade mais alargada, incentiva a networking e a partilha de experiências”, assinala Joana Jorge, diretora da ModaLisboa.
Há também uma parceria com a Associação Avenida da Liberdade, que se vai chamar Moda Lisboa na Avenida. “Será um conjunto de iniciativas ao longo desta grande artéria da cidade, com especial enfoque no dia 2 de outubro, mas que se prolonga até o fim da Lisboa Fashion Week e que contará com diversas dinâmicas, conversas, workshops e eventos de convívio”, destaca a diretora.
Estreia de Bárbara Bandeira
Uma das principais novidades é o desfile da B2, marca de Bárbara Bandeira que terá o direito de fechar o primeiro dia de desfiles no Pátio da Galé. Nasce com uma proposta “sem género, tempo ou tendências, 100% produzida em Portugal”, e reflete uma paixão antiga da cantora pela moda.
“O calendário de desfiles aparece renovado, conta com 53 designers e marcas nacionais e internacionais, mais 16 do que na edição anterior”, explica a diretora, que destaca a presença de nomes consagrados e clássicos do calendário. Alves/Gonçalves, Dino Alves, Carlos Gil, Luís Carvalho, Gonçalo Peixoto, Kolovrat, Valentim Quaresma, DuarteHajime voltam a apresentar coleções na ModaLisboa. De fora ficam Luís Buchinho, que na última edição já tinha manifestado a intenção de fazer uma pausa na criação de novas coleções, e Ricardo Andrez, que esteve na programação nas últimas quatro edições.