ModaLisboa. Próxima edição tem estreia da marca de Bárbara Bandeira, designers internacionais e apoio do Turismo de Portugal

Tem como tema “Base” e arranca a 1 de outubro no Pátio da Galé, seguindo também com programação variada off location, entre desfiles, apresentações de coleções, talks e encontros. Numa conferência de imprensa esta quarta-feira, 10 de setembro, a organização da ModaLisboa divulgou as novidades da próxima edição, incluindo o calendário, com um dia a mais; novos apoios financeiros, nomeadamente do Turismo de Portugal; e uma forte componente de proximidade com a indústria.

“Neste momento sentimos que é tempo de acelerar e expandir”, diz Eduarda Abbondanza, presidente da Associação ModaLisboa, ao lado dos representantes do Centro de Inteligência Têxtil (CENIT), Luís Figueiredo, e da Associação Portuguesa de Calçado, Componentes, Artigos de Pele Sucedâneos (APICCAPS), Paulo Gonçalves. “Acreditamos que a moda não se sustenta apenas no que é mostrado, mas sobretudo na base que lhe permite crescer. As pessoas, as estruturas, as redes, a investigação, os negócios”, reforça, ao apresentar o tema da 65ª edição, que será “uma base de ponto de encontro entre criativos e empresas que querem garantir o futuro.”

Investimento de 171 mil euros do Turismo de Portugal

Co-organizada pela Câmara Municipal de Lisboa, que apoia o evento financeiramente com 300 mil euros, esta edição conta também com um novo apoio do Programa Portugal Events do Turismo de Portugal, de 171 mil euros. “Temos este apoio porque fizemos uma candidatura, concorremos, é um concurso aberto. O objetivo deste programa é apoiar eventos internacionais para alcançar um patamar maior”, explica Abbondanza, que afirma que o valor permitiu reforçar a “capacidade de projeção internacional”.

Para já o investimento não significa levar designers portugueses para fora, mas trazer os olhos do mundo para a ModaLisboa. “Está a decorrer uma campanha de comunicação internacional nos mercados estratégicos. Itália, Estados Unidos da América, França, Espanha, Escandinávia e Reino Unido. Reforçámos a comitiva de imprensa estrangeira e internacional presente no evento”, diz Abbondanza, que afirma que a promoção de mais eventos off location com entrada livre também visa o público de turistas que visitam Lisboa. “Queremos captar os públicos exigentes para o nosso sistema criativo e gerar novas oportunidades para os designers e empresas. Queremos aprofundar a oferta cultural de excelência à nossa comunidade e valorizar o nosso ecossistema. Queremos criar verdadeiro impacto positivo, tanto social como económico”, remata a presidente da Associação ModaLisboa.