A Itália revalidou este domingo o título de campeã mundial de voleibol, somando o quinto cetro, ao bater na final a Bulgária, “carrasca” de Portugal nos oitavos, por 3-1, em Pasay, nas Filipinas.

O conjunto transalpino, que replicou os triunfos de 1990, 1994, 1998 e 2022, venceu os dois primeiros sets, por 25-21 e 25-17, perdeu o terceiro, por 25-17, mas impôs-se no quarto por expressivos 25-10, para fechar o encontro.

No ranking dos mundiais, a Itália ficou a apenas um cetro da ex-União Soviética, que ganhou seis edições, entre 1949 e 1982, e afastou-se do Brasil e da Polónia, ambos com três cetros.

O terceiro lugar foi para a Polónia, vice-campeã em 2022, que bateu a República Checa também por 3-1, com os parciais de 25-18, 23-25, 25-22 e 25-21.