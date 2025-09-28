E à 29.º edição, ao cair da tarde deste domingo, a tempestade Gabrielle deu uma trégua (pelo menos em Lisboa) e a passadeira vermelha dos Globos de Ouro pôde desenrolar-se sem ameaça de chuva. Previdente, não fosse o pior dos cenários confirmar-se, Carolina Loureiro surgiu com efeito metalizado petróleo e efeito molhado. O preto foi, aliás, um dos tons mais recorrentes ao longo da red carpet, para um desfile de looks que se prolongou até às 20h00.

Entre os anfitriões do evento, Carolina Patrocínio, com uma longa cauda assinada por Ruben Hernandez Costura, e Liliana Campos (em Gio Rodrigues) seguiram o memorando não escrito, que de alguma forma fez eco da atualidade, entre contenção, austeridade e apelos à paz, e ainda assim cumprindo a nota festiva.

FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR

Carolina Patrocínio

Foi também de preto que surgiram Vanessa Giácomo, Maria João Bastos, Sofia Arruda (em Pé de Chumbo), Margarida Vilanova, ou Mariana Pacheco, e até a própria cantora italiana Laura Pausini (em contagem decrescente para subir ao palco dos Globos). Júlia Palha regressou a Filipe Faísca ao estilo dama antiga (relegando o branco para o dia em que subirá ao altar), Fátima Lopes também voltou a confiar no designer cúmplice, João Rolo, com apontamento de brilho no decote/gola, e o bordado de BÉHEN pontuou a escolha de Joana Ribeiro.

No duelo de cores, o branco foi o grande rival, do Elsa Barreto de Ana Marta Ferreira à peça  escultórica em destaque nas costas de Laura Dutra, sem esquecer Ana Garcia Martins, Cláudia Vieira, em Luís Carvalho, e Isabela Valadeiro, num Delcore com selo Stivali (com um prático bolso para guardar o batom.)

FRANCISCO ROMÃO PEREIRA/OBSERVADOR

Cláudia Vieira

Numa simbiose que é um outro clássico das passadeiras vermelhas, de forma mais contida ou exuberante, Maria Inês Vilhena, Sofia Ribeiro e Ana Marques cruzaram o preto e o branco.

À margem das cores preponderantes, uma ou outra nota dissonante, sem grandes riscos, contudo. Andreia Rodrigues num Zuhair Murad para a Stivali em verde azeitona, Áurea de encarnado, bem como Sara Carinhas, ou mesmo Clara de Sousa no seu look de apresentação da gala. Iva Lamarão apostou num vestido Luís Carvalho cítrico, e Paula Lobo Antunes nos tons rosa. Na orelha, à semelhança do marido Jorge Corrula, uma discreta mas simbólica melancia, numa alusão a “Ode à Melancia”, poema do poeta americano Aracelis Girmay, que reforça o significado simbólico da fruta para a causa palestiniana. Pelos ombros (António Pires) ou em look total (Mafalda Luís de Castro), também o padrão do keffiyeh marcou presença. Em vestido preto do sevilhano Roberto Diz, Joana Santos rematou o look com um crachá Peace Now, que mais uma vez evocou o conflito no Médio Oriente.

A fechar o pódio cromático, o azul garantiu o bronze, mais escuro ou a aproximar-se do cinza metalizado. Gisela João (com o dramatismo das mangas a sobressair no vestido CAYET) e Francisca Pereira (num brilhante Jenny Packham) serviram alternativas ao preto e ao branco, bem como Custódia Gallego, em Dino Alves, ou Diana Chaves e Mariana Monteiro.

Depois dos looks, para ver e rever na fotogaleria em cima, acompanhe o anúncio dos grandes vencedores de cada categoria.

Os nomeados dos Globos de Ouro

(*a amarelo os vencedores)

CINEMA: MELHOR ATRIZ

Crista Alfaiate – “Grand Tour”

Joana Santos – “On Falling”

Rita Durão – “Mãos no Fogo” e “O Teu Rosto Será o Último”

Sandra Faleiro – “Estamos no ar”

Sara Barros Leitão – “O Melhor dos Mundos”

CINEMA: MELHOR ATOR

Edgar e Rafael Morais – “Um Café e um Par de Sapatos Novos”

Gonçalo Waddington – “Grand Tour”

João Pedro Vaz – “Os Papéis do Inglês”

Miguel Borges – “Os Papéis do Inglês”

Miguel Loureiro – “UBU”

CINEMA: MELHOR FILME

Banzo – Margarida Cardoso

Grand Tour – Miguel Gomes

O Teu Rosto Será o Último – Luís Filipe Rocha

On Falling – Laura Carreira

Os Papéis do Inglês – Sérgio Graciano

HUMOR: PERSONALIDADE DO ANO

Bruno Nogueira

Diogo Batáguas

Herman José

Joana Marques

Ricardo Araújo Pereira

FICÇÃO: MELHOR ATRIZ

Joana Ribeiro – “Promessa”

Laura Dutra – “A Herança”

Margarida Vila Nova – “Irreversível”

Patrícia Tavares – “A Herança”

Victória Guerra – “A Promessa”

MELHOR PROJETO

“A Herança”

“A Travessia”

“Irreversível”

“O Americano”

“Salto de Fé”

FICÇÃO: MELHOR ATOR

Gonçalo Waddington – “A Travessia”

João Catarré – “A Promessa”

João Estima – “O Americano”

Ricardo Pereira – “A Herança”

Rui Pedro Silva – “A Herança”

TEATRO: MELHOR ATRIZ

Andreia Bento – “A Love Supreme”

Carla Galvão – “Maria”

Custódia Gallego – “A Médica”

Margarida Vila-Nova – “À Primeira Vista”

Maria João Luís – “Mãe Coragem”

TEATRO: MELHOR ATOR

Cristóvão Campos- “Monóculo, Retrato de S. von Harden”

David Esteves – “Class Enemy”

Graciano Dias – “Festa de Aniversário”

Vicente Wallenstein – “Leões”

Virgílio Castelo – “Heisenberg – O Princípio da Incerteza”

TEATRO: MELHOR ESPETÁCULO

A Colónia – Marco Martins

A Love Supreme – Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues

Class Enemy – Teresa Sobral

Mãe Coragem – António Pires

Um Elétrico Chamado Desejo – Bruno Bravo

ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO

César Mourão

Diana Chaves

João Baião

Manuel Luís Goucha

Vasco Palmeirim

ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO – DIGITAL

Ana Garcia Martins

Guilherme Geirinhas

Joana Marques

Manuel Cardoso

Pedro Teixeira da Mota

MODA: PERSONALIDADE DO ANO

Constança Entrudo

Inês Amorim e Reid Baker

Joana Duarte

Marta Marques e Paulo Almeida

Valentim Quaresma

MÚSICA: MELHOR INTÉRPRETE

David Bruno

Gisela João

Lena d´Água

Plutónio

Samuel Úria

MÚSICA: MELHOR ATUAÇÃO

Ana Moura – Meo Kalorama

MARO – Teatro Tivoli BBVA

Plutónio – Meo Arena

Sara Correia – Coliseu Porto Ageas

Slow J – Vodafone Paredes de Coura

MÚSICA: MELHOR CANÇÃO

2000 A.D. – Samuel Úria

Deslocado – NAPA

Diga 33 – A Garota Não

E Depois do Adeus – Gisela João

Essa Mulher – Nuno Ribeiro

PRÉMIO REVELAÇÃO

Diana Ginja – Atriz

Evandro Gomes- Ator

Laura Carreira- Realizadora

Miss Universo- Música

Napa- Música

PRÉMIO MÉRITO E EXCELÊNCIA

Júlio Isidro