E à 29.º edição, ao cair da tarde deste domingo, a tempestade Gabrielle deu uma trégua (pelo menos em Lisboa) e a passadeira vermelha dos Globos de Ouro pôde desenrolar-se sem ameaça de chuva. Previdente, não fosse o pior dos cenários confirmar-se, Carolina Loureiro surgiu com efeito metalizado petróleo e efeito molhado. O preto foi, aliás, um dos tons mais recorrentes ao longo da red carpet, para um desfile de looks que se prolongou até às 20h00.
Entre os anfitriões do evento, Carolina Patrocínio, com uma longa cauda assinada por Ruben Hernandez Costura, e Liliana Campos (em Gio Rodrigues) seguiram o memorando não escrito, que de alguma forma fez eco da atualidade, entre contenção, austeridade e apelos à paz, e ainda assim cumprindo a nota festiva.
Foi também de preto que surgiram Vanessa Giácomo, Maria João Bastos, Sofia Arruda (em Pé de Chumbo), Margarida Vilanova, ou Mariana Pacheco, e até a própria cantora italiana Laura Pausini (em contagem decrescente para subir ao palco dos Globos). Júlia Palha regressou a Filipe Faísca ao estilo dama antiga (relegando o branco para o dia em que subirá ao altar), Fátima Lopes também voltou a confiar no designer cúmplice, João Rolo, com apontamento de brilho no decote/gola, e o bordado de BÉHEN pontuou a escolha de Joana Ribeiro.
No duelo de cores, o branco foi o grande rival, do Elsa Barreto de Ana Marta Ferreira à peça escultórica em destaque nas costas de Laura Dutra, sem esquecer Ana Garcia Martins, Cláudia Vieira, em Luís Carvalho, e Isabela Valadeiro, num Delcore com selo Stivali (com um prático bolso para guardar o batom.)
Numa simbiose que é um outro clássico das passadeiras vermelhas, de forma mais contida ou exuberante, Maria Inês Vilhena, Sofia Ribeiro e Ana Marques cruzaram o preto e o branco.
À margem das cores preponderantes, uma ou outra nota dissonante, sem grandes riscos, contudo. Andreia Rodrigues num Zuhair Murad para a Stivali em verde azeitona, Áurea de encarnado, bem como Sara Carinhas, ou mesmo Clara de Sousa no seu look de apresentação da gala. Iva Lamarão apostou num vestido Luís Carvalho cítrico, e Paula Lobo Antunes nos tons rosa. Na orelha, à semelhança do marido Jorge Corrula, uma discreta mas simbólica melancia, numa alusão a “Ode à Melancia”, poema do poeta americano Aracelis Girmay, que reforça o significado simbólico da fruta para a causa palestiniana. Pelos ombros (António Pires) ou em look total (Mafalda Luís de Castro), também o padrão do keffiyeh marcou presença. Em vestido preto do sevilhano Roberto Diz, Joana Santos rematou o look com um crachá Peace Now, que mais uma vez evocou o conflito no Médio Oriente.
A fechar o pódio cromático, o azul garantiu o bronze, mais escuro ou a aproximar-se do cinza metalizado. Gisela João (com o dramatismo das mangas a sobressair no vestido CAYET) e Francisca Pereira (num brilhante Jenny Packham) serviram alternativas ao preto e ao branco, bem como Custódia Gallego, em Dino Alves, ou Diana Chaves e Mariana Monteiro.
Depois dos looks, para ver e rever na fotogaleria em cima, acompanhe o anúncio dos grandes vencedores de cada categoria.
Os nomeados dos Globos de Ouro
(*a amarelo os vencedores)
CINEMA: MELHOR ATRIZ
Crista Alfaiate – “Grand Tour”
Joana Santos – “On Falling”
Rita Durão – “Mãos no Fogo” e “O Teu Rosto Será o Último”
Sandra Faleiro – “Estamos no ar”
Sara Barros Leitão – “O Melhor dos Mundos”
CINEMA: MELHOR ATOR
Edgar e Rafael Morais – “Um Café e um Par de Sapatos Novos”
Gonçalo Waddington – “Grand Tour”
João Pedro Vaz – “Os Papéis do Inglês”
Miguel Borges – “Os Papéis do Inglês”
Miguel Loureiro – “UBU”
CINEMA: MELHOR FILME
Banzo – Margarida Cardoso
Grand Tour – Miguel Gomes
O Teu Rosto Será o Último – Luís Filipe Rocha
On Falling – Laura Carreira
Os Papéis do Inglês – Sérgio Graciano
HUMOR: PERSONALIDADE DO ANO
Bruno Nogueira
Diogo Batáguas
Herman José
Joana Marques
Ricardo Araújo Pereira
FICÇÃO: MELHOR ATRIZ
Joana Ribeiro – “Promessa”
Laura Dutra – “A Herança”
Margarida Vila Nova – “Irreversível”
Patrícia Tavares – “A Herança”
Victória Guerra – “A Promessa”
MELHOR PROJETO
“A Herança”
“A Travessia”
“Irreversível”
“O Americano”
“Salto de Fé”
FICÇÃO: MELHOR ATOR
Gonçalo Waddington – “A Travessia”
João Catarré – “A Promessa”
João Estima – “O Americano”
Ricardo Pereira – “A Herança”
Rui Pedro Silva – “A Herança”
TEATRO: MELHOR ATRIZ
Andreia Bento – “A Love Supreme”
Carla Galvão – “Maria”
Custódia Gallego – “A Médica”
Margarida Vila-Nova – “À Primeira Vista”
Maria João Luís – “Mãe Coragem”
TEATRO: MELHOR ATOR
Cristóvão Campos- “Monóculo, Retrato de S. von Harden”
David Esteves – “Class Enemy”
Graciano Dias – “Festa de Aniversário”
Vicente Wallenstein – “Leões”
Virgílio Castelo – “Heisenberg – O Princípio da Incerteza”
TEATRO: MELHOR ESPETÁCULO
A Colónia – Marco Martins
A Love Supreme – Andreia Bento e Nuno Gonçalo Rodrigues
Class Enemy – Teresa Sobral
Mãe Coragem – António Pires
Um Elétrico Chamado Desejo – Bruno Bravo
ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO
César Mourão
Diana Chaves
João Baião
Manuel Luís Goucha
Vasco Palmeirim
ENTRETENIMENTO: PERSONALIDADE DO ANO – DIGITAL
Ana Garcia Martins
Guilherme Geirinhas
Joana Marques
Manuel Cardoso
Pedro Teixeira da Mota
MODA: PERSONALIDADE DO ANO
Constança Entrudo
Inês Amorim e Reid Baker
Joana Duarte
Marta Marques e Paulo Almeida
Valentim Quaresma
MÚSICA: MELHOR INTÉRPRETE
David Bruno
Gisela João
Lena d´Água
Plutónio
Samuel Úria
MÚSICA: MELHOR ATUAÇÃO
Ana Moura – Meo Kalorama
MARO – Teatro Tivoli BBVA
Plutónio – Meo Arena
Sara Correia – Coliseu Porto Ageas
Slow J – Vodafone Paredes de Coura
MÚSICA: MELHOR CANÇÃO
2000 A.D. – Samuel Úria
Deslocado – NAPA
Diga 33 – A Garota Não
E Depois do Adeus – Gisela João
Essa Mulher – Nuno Ribeiro
PRÉMIO REVELAÇÃO
Diana Ginja – Atriz
Evandro Gomes- Ator
Laura Carreira- Realizadora
Miss Universo- Música
Napa- Música
PRÉMIO MÉRITO E EXCELÊNCIA
Júlio Isidro