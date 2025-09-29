Morreu Roscoe, o famoso cão de Lewis Hamilton. "Tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida"

Tão comum como ver Lewis Hamilton ganhar corrida após corrida da Formula 1, há poucos anos, era ver Roscoe, um bulldog de pêlo castanho, nos paddocks. Desde que o britânico o adotou, em 2013, que a presença do cão nos bastidores das corridas era tão habitual como os triunfos do seu dono. Este domingo, o piloto tomou “a decisão mais difícil” da sua vida e anunciou a morte do animal de estimação, aos 12 anos.
“Após quatro dias de cuidados intensivos, a lutar com todas as forças que ele tinha, tive de tomar a decisão mais difícil da minha vida e dizer adeus ao Roscoe. Ele nunca parou de lutar, até ao último momento”, escreveu um emocionado Hamilton nas redes sociais.
Poucos dias antes, o piloto tinha pedido aos seus seguidores para rezarem pelo cão, que tinha sido internado com “pneumonia” e tinha dificuldades respiratórias. Agora, o sete vezes campeão do mundo da Formula 1 revelou o pior desfecho.
“Sinto-me muito grato e honrado por ter partilhado a minha vida com uma alma tão bonita, um anjo e um verdadeiro amigo. Trazer o Roscoe para a minha vida foi a melhor decisão que tomei. Irei estimar para sempre as memórias que criámos juntos”, acrescentou.
O internamento de urgência do cão já tinha levado Hamilton a ausentar-se de um compromisso na Ferrari. A presença do animal de estimação na vida do piloto coincidiu com o período em que o britânico mais venceu ao volante da Mercedes, tendo-se estabelecido como um dos melhores de sempre no automobilismo.
Fosse em eventos ou em corridas, Roscoe seguia sempre ao lado do dono e, por isso, a sua fama também se catapultou e l a acumular 1.4 milhões de seguidores no Instagram, onde tinha o nome de @roscoelovescoco [Roscoe ama a Coco], num tributo à sua irmã Coco — bulldog que morreu em 2020 com problemas no coração.
“Ainda que tenha perdido a Coco, eu nunca tive de abater um cão. (…) É uma das experiências mais dolorosas e eu sinto uma conexão com todos os que já perderam um animal querido. Mesmo que tenha sido difícil, tê-lo foi uma das coisas mais bonitas da minha vida. Amar livremente e ser amado de volta”.
Hamilton, piloto da Ferrari desde 2025, agradeceu esta segunda-feira o carinho dado pelos seguidores ao cão ao longo dos últimos anos. “Ele morreu na noite de domingo. (…) Nos meus braços”.
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