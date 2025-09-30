A Solverde Casinos & Hotéis registou um aumento de 2% dos hóspedes entre junho e setembro, em termos homólogos, para mais de 114 mil, e uma ocupação média de 78% nas suas quatro unidades hoteleiras, anunciou esta terça-feira o grupo.

Em comunicado, a Solverde destaca o aumento de 10% dos hóspedes portugueses, que foram “o principal motor de crescimento” e representaram 41% do total de turistas no Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de Gaia), Hotel Casino Chaves, Hotel Algarve Casino (Portimão) e Hotel Apartamento Solverde (Espinho).

Seguiram-se os turistas provenientes de Espanha (13%), Reino Unido (7%), França (6%) e Alemanha (4%), sendo que, embora “em menor escala, se registou ainda um aumento de hóspedes da Irlanda, Países Baixos, Estados Unidos e Suíça.

Para além do crescimento de 2% no número de hóspedes nos três meses do verão, para um total de 114.640, a Solverde salienta ainda o aumento da estada média para três noites e as 53 mil dormidas pagas.

“O crescimento das reservas diretas foi um dos grandes destaques do verão, impulsionado sobretudo pelo aumento significativo das reservas através do site da Solverde”, refere o grupo.

De acordo com a Solverde, “este canal consolidou-se como preferido pelos hóspedes, permitindo maior proximidade com o cliente”: no total, as reservas diretas cresceram 43% face ao ano anterior, enquanto as restantes se distribuíram entre operadores turísticos, agências tradicionais, corporate e eventos sociais, detalha.

Citado no comunicado, o diretor-geral dos Hotéis Solverde considera que “estes resultados, com aumentos em todas as métricas relevantes, refletem a estabilidade do grupo, reforçando a importância crescente do turismo nacional”.

“Este é um ponto fundamental, porque é o turismo nacional que pode garantir a sustentabilidade do negócio, e ainda demonstra a atratividade da hotelaria portuguesa”, sustenta Albano Rosa, acrescentando que “o verão de 2025 foi claramente positivo para a Solverde e para o setor em geral”.

A Solverde Casinos & Hotéis é detida pelo grupo Solverde, sediado em Espinho, atuando nas áreas da hospitalidade, entretenimento e jogo em Portugal.

Desde 1974, com a abertura do Casino Espinho, a marca abriu mais quatro casinos — Casino Vilamoura, Casino Monte Gordo, Hotel Algarve Casino e Hotel Casino Chaves — e quatro unidades hoteleiras — Hotel Solverde Spa & Wellness Center em Vila Nova de Gaia, Hotel Casino Chaves, Hotel Algarve Casino e Hotel Apartamento Solverde, em Espinho.