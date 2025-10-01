O município de Castelo Branco recebeu esta quarta-feira um conjunto de entidades que participaram numa reunião preliminar do projeto de criação de um centro ciência viva em Castelo Branco dedicado ao tema “One Health”.

“Esta é uma grande oportunidade para o município e para Castelo Branco que poderá beneficiar desta iniciativa, ter o retorno da investigação, pedagogia e literacia no contexto de uma mudança que é necessário fazer numa perspetiva de mais saúde, uma só saúde”, disse à agência Lusa, o médico José Pereira, consultor científico da iniciativa.

Segundo o clínico, tratou-se de uma reunião que estava agendada há algum tempo, mas que só agora aconteceu. “Foi uma reunião de conhecimento e também um contributo para arranjar parceiros que possam contribuir para uma instalação e uma funcionalidade deste centro ciência viva, que seja desde o início programado, com o objetivo claro de melhorar localmente a saúde da população“, sustentou.

José Pereira adiantou que este é um processo prolongado de construção do projeto. “Esta é uma iniciativa que terá de decorrer todos os procedimentos até que seja um facto. Há a intenção de construir esta estrutura, com o objetivo apontado para a saúde”.

Para já, o consultor científico desta iniciativa, dinamizada pelo município de Castelo Branco, não consegue avançar com previsões para a concretização do projeto no terreno. “Claro que é um processo que depende do município, dos parceiros e dos investimentos que daí possam advir. É uma iniciativa e um caminho longo”, concluiu.

O conceito “One Health — Uma Só Saúde” é uma abordagem que reconhece a ligação intrínseca entre a saúde das pessoas, dos animais, das plantas e do ambiente. Desta perspetiva emergem questões éticas sobre a bondade do conceito e sobre as práticas da sua implementação, na prossecução de uma melhor saúde para as pessoas e para o planeta.

O conceito defende uma visão holística, colaborativa e multidisciplinar, entendendo que a saúde humana não pode ser separada da saúde de todos os outros seres vivos e do planeta. Ao integrar a medicina, a medicina veterinária e a ecologia, esta abordagem pretende alcançar melhores resultados na saúde global, considerando o bem-estar do planeta como um todo.

Participaram na reunião representantes do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, o Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Escola Superior Agrária de Castelo Branco, Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar (CATAA) e InovCluster — Associação do Cluster Agroindustrial do Centro.