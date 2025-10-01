Dois anos depois de Frederica Lima ter apresentado queixa por violência doméstica sobre Nuno Homem de Sá, a ex-namorada do ator acusa-o de a ter filmado sem o seu consentimento e de o ter feito com outras mulheres.

Em entrevista à SIC, emitida esta terça-feira no Jornal da Noite, Frederica Lima diz que o ator a terá filmado sem consentimento quando dormia, quando tomava banho e numa sessão de solário. “Receia que essas imagens possam ser divulgadas depois de, garante, ter encontrado um disco rígido onde alegadamente estavam outras mulheres”, ouve-se na reportagem.

“Cheguei a apanhar um disco externo dele, ele tem coleções e pastas, cada pasta tem o nome de uma mulher diferente”, disse Lima, em declarações à estação de televisão de Carnaxide. “Eu cheguei a abrir duas ou três pastas, em cada pasta se vê que ele tem vídeos e fotografias de pessoas, dessa mulher especificamente que não se apercebe que está a ser filmada e fotografada”, continua.

Nuno Homem de Sá é acusado pelo Ministério Público de três crimes: violência doméstica, violação de domicílio e violação de vida privada. Além do termo de identidade e residência, na última semana, o juiz de instrução criminal do Tribunal de Loures decretou o uso de pulseira eletrónica. O ator está também proibido de se aproximar de Frederica Lima e terá também de manter a distância de pelo menos 500 metros da residência e do local de trabalho da alegada vítima.

O tribunal entendeu que as medidas de coação são consideradas as “necessárias, adequadas e proporcionais face às exigências cautelares que o caso requer, à gravidade do crime e à sanção que previsivelmente virá a ser aplicada ao arguido”.

O Observador tentou contactar Nuno Homem de Sá, sem sucesso até ao momento.