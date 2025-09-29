O ator Nuno Homem de Sá — acusado de violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada — já recebeu a pulseira eletrónica para monitorizar a distância que tem de manter da sua ex-namorada, Frederica Lima, de quem está proibido de se aproximar ou contactar. O Correio da Manhã avança a notícia da entrega do dispositivo ao ator, que decorreu este domingo.

Na sexta-feira, Homem de Sá foi presente ao juiz de Instrução Criminal do Tribunal de Loures para serem reavaliadas as medidas de coação. O ator continuou sujeito a Termo de Identidade e Residência — medida que já lhe tinha sido aplicada — mas ficou também proibido de se aproximar a menos de 500 metros do local de trabalho e de residência da alegada vítima.

Já tinha ficado determinado que os dois seriam fiscalizados por meios técnicos de controlo à distância. Nuno Homem de Sá através da pulseira eletrónica e Frederica Lima através do “botão de pânico” que habitualmente é entregue às vítimas.

O tribunal entendeu que as medidas de coação são consideradas as “necessárias, adequadas e proporcionais face às exigências cautelares que o caso requer, à gravidade do crime e à sanção que previsivelmente virá a ser aplicada ao arguido”.

O Ministério Público (MP), citado pela Agência Lusa, descreveu alguns dos comportamentos do ator, nos quais se baseiam a acusação de violência doméstica. Proibia a namorada de ver televisão, ouvir música, comer, tomar banho, falar com familiares ou amigos quando ela quisesse, de sair à rua, de aceder a determinados espaços das residências, de sair da cama (excepto para ir trabalhar) e mexer no telemóvel enquanto ele dormisse e não se levantasse e, quando se deitava de madrugada, obrigava-a a permanecer também acordada.

Quando a vítima o contrariava ou ele discutia com ela sem motivo, berrava-lhe, insultava-a, dava-lhe “encontrões”, “empurrava-a contra a parede” e “agarrava-a com força pelos braços”. As agressões “agravaram-se” e passaram a ter “regularidade diária”, chegando a discutir com a vítima “com uma faca na mão e arremessá-la na direção das suas pernas ou pés”.

A acusação do MP data de 31 de agosto, e, dias depois, o Observador noticiou que o ator de 63 anos já não iria integrar o elenco da nova novela da TVI, Terra Forte, prevista para se estrear em outubro. Piet-Hein Bakker, diretor-geral da Plural, produtora da novela, afirmou que o ator tinha “desistido”. “Estamos em fase de definição do elenco e o Nuno achou por bem não avançar e ficou de fora da novela”, esclareceu.