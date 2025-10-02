O município da Covilhã já concluiu os trabalhos de limpeza, mas mantém encerrado o piso inferior do Centro de Saúde, selado preventivamente devido à deteção de valores de gás radão superiores aos legalmente estabelecidos.

Em comunicado, a Câmara da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, explicou que aquele espaço “continuará preventivamente encerrado até que a situação esteja normalizada”.

“O município está a acompanhar ativamente a situação desde que recebeu a comunicação da ULS (Unidade Local de Saúde) Cova da Beira, tendo começado por autorizar que o espaço fosse selado para evitar que mais alguém pudesse ser exposto”.

O Conselho de Administração (CA) da Unidade Local de Saúde da Cova da Beira anunciou “o selamento preventivo” do piso -1 do Centro de Saúde da Covilhã, na sequência da monitorização ao gás radão realizada naquela infraestrutura, que apresentou “níveis superiores aos valores de referência nacionais legalmente estabelecidos”.

A Câmara da Covilhã sublinha ainda que “mobilizou prontamente os recursos humanos e operacionais para auxílio nos trabalhos relativos às mudanças, que começaram logo na terça-feira”.

“De referir que, até à presente data, não existia qualquer comunicação sobre a eventual presença de gás radão naquele edifício que tem mais de 30 anos e que, até 2023, era da exclusiva responsabilidade da Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC)”.

A Câmara Municipal esclarece também que, no âmbito da transferência de competências, a ARSC sinalizou as necessidades de manutenção do edifício, “não existindo no documento qualquer indicação relativa ao gás radão”.

Face a este acontecimento, o município da Covilhã solicitou “uma reunião urgente a esta entidade (ARSC), bem como à ULS Cova da Beira”.

O radão é um gás radioativo natural, incolor e inodoro, que resulta da decomposição do urânio presente em solos e rochas, especialmente em zonas graníticas.

Em espaços interiores pouco ventilados, como caves ou pisos térreos, pode acumular-se e atingir concentrações que justificam medidas de prevenção e correção.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o radão é a segunda causa de cancro do pulmão, a seguir ao tabaco.