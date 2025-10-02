A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Real, um homem de 44 anos suspeito de ter matado um colega de casa com uma “pancada violenta” por “motivo fútil”, informou esta quinta-feira a força policial.

O crime, segundo referiu em comunicado o Departamento de Investigação Criminal de Vila Real da PJ, terá ocorrido no domingo, dentro da habitação, onde ambos viviam em quartos arrendados.

De acordo com a PJ, o arguido, “por motivo fútil, munido de um artefacto em madeira desferiu uma pancada violenta no corpo da vítima, um homem com 45 anos, determinando-lhe a morte”.

O detido é suspeito de ter praticado um crime de homicídio e vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.