Do recorde no Spotify às canções que compõem "The Life Of a Showgirl": 9 curiosidades sobre o novo álbum de Taylor Swift

Foi por uma porta cor de laranja que desceu até ao palco que Taylor Swift entrou depois de se despedir dos fãs no último concerto da Eras Tour, a 8 de dezembro de 2024, deixando os swifties, habituados aos easter eggs da artista, a teorizar se aquela seria mais uma mensagem enigmática, sugerindo a entrada numa nova era e, consequentemente, num novo álbum. As teorias tornaram-se realidade quando, a 12 de agosto, Taylor anunciou o seu novo disco. Intitulado The Life Of A Showgirl, o 12.º álbum da artista (que assume a cor laranja) chega aos ouvidos do público esta sexta-feira, dia 3 de outubro.
Ao longo deste mês e meio, a artista norte-americana tem vindo a deixar alguns presentes aos fãs. No próprio dia em que anunciou a data de lançamento, durante o episódio de “New Heights”, o podcast de Travis Kelce com o irmão, Jason Kelce, onde participou enquanto convidada especial, lançou também as três variantes da capa do CD do novo álbum — “It’s frightening”, “It’s Rapturous” e “It’s Beautiful” — que, enquanto edições limitadas, estariam disponíveis para pré-venda durante 72 horas mas esgotaram muito antes disso.
Quatro dias depois Taylor Swift deixava os fãs em suspense com uma contagem decrescente na sua página oficial que não revelava que dali sairia a primeira variante da capa do vinil de The Life Of A Showgirl, que fazia as honras para as três seguintes. Pelo meio, houve uma pausa na promoção do álbum que deixaria os swifties tão ou mais felizes: “A professora de inglês e o professor de educação física vão-se casar”, era assim que a artista anunciava, através de uma publicação no Instagram, que tinha sido pedida em casamento por Travis Kelce.
Entre pedidos de casamento e novas imagens do álbum, houve ainda tempo para um convite para uma “soirée deslumbrante”: chega também esta sexta-feira aos cinemas a “The Official Release Party of a Showgirl”, uma celebração do lançamento oficial do novo álbum, que vai estar nos grandes ecrãs de 3 a 5 de outubro. A um dia do tão esperado 3 de outubro, reunimos nove curiosidades sobre o 12.º trabalho discográfico de Taylor Swift.
The Life Of A Showgirl quebra recorde de “pré-guardados” no Spotify
Ainda antes de chegar aos ouvidos do público, o novo projeto de Taylor já quebra recordes, ultrapassando aquele alcançado pela própria no ano passado aquando do lançamento do The Tortured Poets Department, o seu 11.º álbum. Na segunda-feira, o Spotify anunciou que The Life Of A Showgirl ultrapassou os cinco milhões de “pré-guardados”, tornando-se no álbum mais guardado (antes do lançamento) na história da plataforma.
Primeiro álbum totalmente produzido na Europa
Durante o episódio de “New Heights”, a artista avançou que The Life Of A Showgirl tinha sido criado durante a leg europeia da Eras Tour, sendo assim o seu primeiro álbum a ser totalmente produzido na Europa. É daí que surge o nome, que vem apresentar “tudo o que estava a acontecer por detrás da cortina”.
“Este álbum é sobre o que se estava a passar nos bastidores da minha vida pessoal durante esta digressão, que foi tão exuberante, elétrica e vibrante”, explicou, durante o podcast. “Vem do lugar mais contagiante, alegre, selvagem e dramático em que eu estava na minha vida. Essa efervescência está presente neste disco”, acrescentou.
Que canções que compõem The Life Of A Showgirl?
O 12.º álbum de Taylor Swift não podia ter nada mais nada menos que 12 faixas, fazendo deste o segundo disco mais curto da artista, depois do debut, lançado em 2006. Ao contrário do que aconteceu com o The Tortured Poets Department, que acabou por ser um álbum duplo, a artista garante que este não terá faixas bónus.
“Não é como o The Tortured Poets Department, em que eu dizia: ‘Aqui está um depósito de dados de tudo o que eu pensei ou senti em dois ou três anos. Aqui estão 31 canções’. Este tem 12″, garantiu. “Não há uma 13.ª, não há uma 14.ª, não há outras a caminho”. Também as variações deluxe em CD vão ter apenas 12 temas.
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- Cancelled!
- Hone
- The Life of a Showgirl, com a Sabrina Carpenter
Não há nenhuma canção escrita só por Taylor Swift
Ao contrário do que tem vindo a habituar os fãs, no The Life Of A Showgirl não há uma única canção que tenha sido escrita apenas por Taylor Swift. No entanto, apesar de o nome de Sabrina Carpenter surgir no último tema — que rouba o nome do álbum, o que deixou também os fãs em alerta —, a artista não ajudou a escrever a música, fazendo de Taylor a única compositora mulher do álbum.
Se o nome da faixa número quatro for familiar, é porque é uma homenagem à música lançada por George Michael em 1988: “Father Figure”. De acordo com a Billbord, a faixa de Taylor Swift inclui uma interpolação, e não um sample, da música do cantor britânico.
Quem produziu The Life Of A Showgirl?
Juntamente com Taylor Swift, The Life Of A Showgirl foi produzido também por Max Martin e Shellback, com quem a artista já tinha trabalhado em Red (2012), 1989 (2014) e Reputation (2017), sendo assim responsáveis por êxitos como “We Are Never Getting Back Together”, “Shake It Off”, “Blank Space” e “Delicate”. É também a primeira vez em que Jack Antonoff não participa na produção de um álbum de Taylor Swift desde o 1989.
O primeiro álbum original desde que recuperou as masters da sua discografia
Desde 2021 que Taylor Swift habituou os fãs a perguntar: “É Taylor’s Version?”. A nota que vinha entre parêntesis nos quatro álbuns que relançou entre 2021 e 2023 deixou de ser precisa desde que em maio deste ano anunciou que tinha conseguido recuperar os diretos de autor de todo o trabalho que tinha produzido até 2019 — seis discos. As dezenas de álbuns, videoclipes e filmes produzidos ao longo de quase duas décadas de carreira passaram assim a pertencer unicamente a Swift, depois de os ter perdido em 2019, na sequência da venda da discográfica Big Machine ao empresário Scooter Braun, que passou a deter o catálogo da cantora. The Life Of A Showgirl é assim o primeiro álbum a ser lançado desde que recuperou o seu trabalho.
A estreia de “The Official Release Party of a Showgirl”
Chega aos cinemas esta sexta-feira, no mesmo dia em que o álbum será lançado, e convida os fãs a assistirem à estreia mundial do videoclipe do novo single, “The Fate of Ophelia”, assim como testemunharem imagens inéditas dos bastidores da sua produção e detalhes sobre o que inspirou Taylor a escrever esta música. Para além disso, vão ainda ser conhecidos os novos vídeos com as letras do The Life Of a Showgirl.
As listening parties em Lisboa e no Porto
E porque as celebrações do álbum vão muito além do próprio lançamento, em Lisboa e no Porto há duas listening parties marcadas para esta sexta-feira. Na capital, o Posh vai ser palco, a partir das 22h00, de mais uma “Festa da Taylor”, enquanto que na invicta é o Zoom Club quem recebe os swifties a partir das 00h30.
A agenda de Taylor Swift para os próximos dias
A promoção de The Life Of a Showgirl vai continuar semana adentro com Taylor Swift a marcar presença no talk show “The Graham Norton Show”, do comediante Graham Norton, horas depois do lançamento, esta sexta-feira.
Já no dia 5 é a estreia mundial do videoclipe de “The Fate of Ophelia” no Youtube, apesar de, por essa altura, tantos swifties já o terem assistido no cinema, e no dia 6 Taylor volta a sentar-se no sofá de Jimmy Fallon, no “The Tonight Show”. Poucos dias depois, a 9, marca presença no “Late Night”, de Seth Meyers.