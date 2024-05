A longa cerimónia pop de Taylor Swift em Lisboa

Taylor Swift não podia ter dado mais aos que esgotaram o Estádio da Luz, em Lisboa, esta sexta-feira: durante sensivelmente 3h20, a cantora da Pensilvânia cantou, dançou, tocou guitarra e piano, interagiu com os fãs, fez um momento de silêncio para os ouvir e prometeu voltar. Os que esperaram quatro anos (ou uma vida) para ver a super-estrela da música pop saíram satisfeitos na hora de a ver ao vivo e a cores. Este sábado há segunda dose, igualmente esgotada.

A “catedral” dos benfiquistas virou “catedral de swifties” por uma horas, com a artista norte-americana a cumprir a prometida viagem por “uma grande aventura de 18 anos de música”, assim aludiu à sua carreira discográfica — a Eras Tour é um périplo por 10 dos 11 álbuns editados, com as suas distintas roupagens estéticas e temáticas. E por falar em estética, o habitual manto vermelho que cobre a Luz em dias de jogo ganhou contornos cor-de-rosa, com vestidos de lantejoulas, chapéus de cowboy e pulseiras de missangas. A indumentária também é efeito da estrela cintilante que em 2024 é Taylor Swift, a cantora de 34 anos que abre telejornais, coleciona prémios, esgota digressões, bate números de streamings. Para alguns o concerto poderá ter sido longo (as intermináveis filas para entrar no recinto não terão ajudado), mas para os fiéis convertidos foi o tempo certo para se entregarem de corpo e alma às canções.

Foram 46 temas cantados a partir das 20h15 (quase uma hora depois do previsto), a seguir quase à risca o alinhamento habitual da digressão, que acompanha o percurso da artista, do country passando pela fase pop de 1989 (2014) até à incursão pela folk. A cantora norte-americana abriu a noite com Miss Americana & the Heartbreak Prince, ponto de partida da era Lover (2019), cantada a plenos pulmões. “It’s been a long time coming” foram as primeiras palavras que se escutaram no recinto, ainda antes de Swift subir a palco. Seguiu-se a faixa Cruel Summer, com um pedido à multidão que com ela entoasse a “bridge” da canção. “I’m drunk in the back of the car/ And I cried like a baby comin’ home from the bar/ (Oh) Said, “I’m fine,” but it wasn’t true/ I don’t wanna keep secrets just to keep you”.