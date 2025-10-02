Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter atingiu a cidade de Istambul, na Turquia, esta quinta-feira. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terramoto terá sido na costa de Marmara Ereğlisi, no Mar de Mármara, a uma profundidade de 14 quilómetros.
De acordo com a agência Reuters, o terramoto abalou vários edifícios e as pessoas saíram para a rua. Foram recebidos, segundo um comunicado do Governo, alertas de danos em quatro edifícios de diferentes distritos e, apesar de não haver feridos a dar entrada nos hospitais, o executivo foi informado de vários ataques de pânico: “Cinco cidadãos fizeram uma chamada para o 112 devido a entorses relacionadas com o pânico”.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 16 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/TfZzVPB4sG
— EMSC (@LastQuake) October 2, 2025
O Governo turco informou, através de uma publicação na rede social X, que as autoridades já estão a fazer inspeções em toda a cidade e aconselha a população a não se dirigir para “estruturas que possam estar danificadas”.
Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.
Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.
Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen…
— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 2, 2025