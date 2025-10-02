Um sismo de magnitude 5,0 na escala de Richter atingiu a cidade de Istambul, na Turquia, esta quinta-feira. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro do terramoto terá sido na costa de Marmara Ereğlisi, no Mar de Mármara, a uma profundidade de 14 quilómetros.

De acordo com a agência Reuters, o terramoto abalou vários edifícios e as pessoas saíram para a rua. Foram recebidos, segundo um comunicado do Governo, alertas de danos em quatro edifícios de diferentes distritos e, apesar de não haver feridos a dar entrada nos hospitais, o executivo foi informado de vários ataques de pânico: “Cinco cidadãos fizeram uma chamada para o 112 devido a entorses relacionadas com o pânico”.

O Governo turco informou, através de uma publicação na rede social X, que as autoridades já estão a fazer inspeções em toda a cidade e aconselha a população a não se dirigir para “estruturas que possam estar danificadas”.