“O batimento cardíaco é o ritmo que partilhamos – o pulso que nos lembra que somos humanos. Mesmo assim, cada coração bate diferente.” Num fim de semana de estreias em Paris, o check up de sábado foi servido por Pierpaolo Piccioli. Depois do arranque de Jack McCollough e Lazaro Hernandez na Loewe, e antes de Duran Lantink distribuir jogo na Jean Paul Gaultier, o italiano assumiu as rédeas da direção criativa da Balenciaga. E a que cheira esta nova página? Desde logo a Getaria, o nome da nova fragrância da maison fixada na capital francesa, o aroma que perfumou a sala onde decorreu o desfile, no salon de couture, no próprio reduto dos escritórios Balenciaga. De resto, Getaria é também o nome da localidade onde está sediado o Museo Cristóbal Balenciaga.
Na fila da frente, Meghan Markle juntou-se ao grupo de celebridades que não faltou à chamada na capital francesa, ao lado de nomes como Anne Hathaway, PinkPantheress, Emma Chamberlain, Simone Ashley, Anna Wintour, Baz Luhrmann, Lauren Sánchez Bezos, Kristin Scott Thomas, Isabelle Huppert ou Laetitia Casta, num grupo no mínimo eclético. À esquerda da mulher do príncipe Harry sentou-se a atriz compatriota Tracee Ellis Ross. Numa aparição a solo, esta é a primeira vez em cerca de dois anos que Meghan é vista num evento de carácter público na Europa, depois da passagem por Düsseldorf, na Alemanha, em 2023, no âmbito dos Jogos Invictus.
A protagonista da série da Netflix “Com Amor, Meghan” optou por um look total branco com o selo Balenciaga, apostando num conjunto de calças e túnica de manga comprida, e ainda uma capa. Markle rematou a imagem minimalista com saltos e carteira pretos e brincos de diamante.
“Ao longo dos anos, a duquesa tem usado várias criações de Pierpaolo”, disse um porta-voz de Meghan este sábado ao Page Six. “Eles trabalharam em estreita parceria, colaborando no design para momentos-chave no cenário mundial.”. Acrescentaram ainda que Markle “tem admirado o seu artesanato e elegância moderna, e esta noite não foi diferente — reflecte o culminar de muitos anos de arte e amizade, reflectido no seu apoio ao seu novo capítulo criativo em Balenciaga.”
Depois da era Demna (agora ao leme da italiana Gucci), Pierpaolo prometeu não cortar a direito mas trilhar uma vertente mais couture, navegando pelo arquivo da etiqueta. Recorde-se que a estreia de Piccioli na alta-costura da casa fundada pelo espanhol Cristóbal Balenciaga está agendada apenas para julho de 2026, mas nada como um amuse bouche para sossegar os músculos cardíacos mais inquietos.
Piccioli aliviou o fator leveza das criações através de uma nova versão do Gazar, conhecido tecido leve, fluido, transparente, por vezes com um discreto brilho, que nesta coleção de pronto a vestir primavera-verão 2026 se ajusta a uma certa estrutura saída da alfaiataria. Nada é como dantes — basta ver o subtilíssimo crop aplicado aos vestidos de gala em versão século XXI, enquanto nos pés bailam uns confortáveis chinelos de enfiar os dedos e uma t’shirt complementa o resultado final. O efeito balão recicla-se com uns chinos, e a prática The City Bag da marca também tem lugar de destaque na passarelle.
Resta saber se algum dos looks caiu no gosto da duquesa. Anteriormente diretor criativo da Valentino, Piccioli esteve ligado a Meghan em momentos como a deslocação a Marrocos, quando Markle usou uma vestido dramático encarnado na visita oficial. Nos Jogos Invictus de 2022, confiou num blazer oversized branco, e no já longínquo ano de 2018 marcou presença nos British Fashion Awards, edição que premiou Pierpaolo como Designer do Ano.