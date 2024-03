Alessandro Michele é o novo diretor criativo da casa de moda Valentino e substitui Pierpaolo Piccioli

Não se sabe ainda o que se segue no currículo do designer, que também recorreu ao Instagram para anunciar a sua saída. “Nem todas as histórias têm um princípio e um fim, algumas vivem uma espécie de eterno presente que brilha com uma luz intensa, tão forte que não deixa sombras. Estou nesta empresa há 25 anos, e há 25 anos que existo e vivo com as pessoas que teceram os fios desta bela história que é a minha e a nossa.” Piccioli gostava de partilhar o palco de cada coleção com as pessoas que ajudavam a torná-la realidade e escolheu uma imagem com as suas costureiras e costureiros para se despedir da maison Valentino. A marca e as pessoas que consigo trabalharam ao longo de tantos anos retribuíram com tarjas de agradecimento, uma longo aplauso de grupo e um abraço de Giancarlo Giametti, co-fundador da marca. As imagens também foram partilhadas por Piccioli.