Duas equipas portuguesas na fase de grupos, duas equipas portuguesas apuradas para as meias-finais, essa garantia de que o Mundial de Clubes teria sempre representação nacional. Após a derrota do Sporting com o Barcelona no fecho da fase de grupos, que deixou os leões no segundo lugar do grupo A, o Óquei de Barcelos acabou por cruzar logo com a formação verde e branca no primeiro encontro a eliminar, naquele que era também um duelo entre os campeões europeus das duas últimas épocas. E os lisboetas levaram a melhor.

Estamos na ???????????????????? do Campeonato do Mundo de Clubes ???? Orgulho, Leões! ???? #HóqueiSCP pic.twitter.com/5IgNXvTXlM — Sporting CP (@SportingCP) October 4, 2025

Num encontro “quente” e com várias quezílias à mistura, o Sporting entrou melhor e inaugurou o marcador no primeiro minuto por Alessandro Verona a passe de Danilo Rampulla, seguindo-se o 2-0 de Roc Pujadas ainda na fase inicial da partida. Xano Edo ganhou depois o papel de principal protagonista, fechando a baliza até em situações de power play quando o Óquei de Barcelos jogava em superioridade numérica. Miguel Rocha, melhor marcador da competição, falhou dois livres diretos (17′ e 23′), Verona podia também ter aumentado numa grande penalidade não convertida (22′) mas seriam mesmo os minhotos a reduzirem perto do intervalo, com Vieirinha a assistir Iván Morales em nova situação de 4×3 em campo (24′).

#HóqueiSCP | ⏸️ Intervalo na partida! Os Leões estão na frente do marcador! Vamos continuar, equipa! ???? ⚽ Alessandro Verona e Roc Jujadas

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O segundo tempo manteve a mesma intensidade, o encontro chegou mesmo a partir em alguns momentos com oportunidades nas duas balizas, Kyllian Gil desperdiçou mais um livre direto depois de um cartão azul a Alessandro Verona depois dos dois exibidos a Rampulla no primeiro tempo (33′) mas seria preciso esperar até ao penúltimo minuto do encontro para haver mais um golo, com Nolito Romero a marcar numa recarga após defesa de Guillem Torrents a um livre direto pela décima falta dos minhotos e a fazer o 3-1 (49′). Iván Morales, a poucos segundos do final, voltou a não converter uma grande penalidade, com nova grande defesa de Xano Edo a confirmar o estatuto de MVP da meia-final que terminou com o triunfo dos verde e brancos.

#HóqueiSCP | ⏹️ JÁ ESTÁ! Os Leões vencem o OC Barcelos e seguem para a Final do Campeonato do Mundo de Clubes ???? ⚽ Alessandro Verona, Roc Pujadas e Nolito Romero

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Os leões ficaram a aguardar pelo vencedor da outra meia-final que se ia discutir esta madrugada na Catedral do hóquei em patins na cidade argentina de San Juan, o mítico Aldo Cantoni, entre duas equipas espanholas, o Barcelona e o Centro Valenciano (que na fase de grupos foi goleado pelo Óquei de Barcelos por 6-2), com triunfo claros dos blaugrana por 5-0 com golos de Sergi Aragonés (dois), Ferran Fort, Alabart e Sergi Llorca. Na primeira fase, o Sporting venceu os argentinos do Olimpia PC por 7-3 e do Andes Talleres por 8-2, perdendo depois diante da formação catalã na discussão pelo primeiro lugar do grupo por 3-1.