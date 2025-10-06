A possibilidade de “vingança” do Sporting, a hipótese de confirmação como melhor equipa do Barcelona. Na sequência de meias-finais ibéricas, com os leões a vencerem o Óquei de Barcelos por 3-1 e os catalães a terem mais uma goleada fácil diante do Centro Valenciano por 5-0, a decisão do Mundial de Clubes no mítico Aldo Cantoni, na cidade argentina de San Juan, juntava dois dos conjuntos com maior historial e palmarés na modalidade em termos internacionais. E se havia ligeiro favoritismo dos espanhóis pela forma como foram ganhando todos os compromissos na competição, a formação verde e branca também podia sonhar.

Por um lado, e em comparação com o que acontecera no encontro entre ambos na fase de grupos (vitória do Barça por 3-1, carimbando assim o primeiro lugar do grupo A), Edo Bosch, técnico dos leões, podia contar com mais opções, nomeadamente o internacional português Rafa Bessa que quase não jogou no encontro anterior devido a uma virose. Por outro, e mesmo com Rampulla ausente após ter visto dois cartões azuis com os minhotos, havia lições “aprendidas” da derrota da passada sexta-feira. Não sendo uma tarefa fácil, longe disso, os campeões europeus de 2024 agarravam-se à forma aguerrida com que bateram os catalães no Pavilhão do Livramento para a primeira mão da final da Supertaça Europeia de 2015 e à maneira como também bateram no Pavilhão João Rocha os blaugrana nos quartos da Liga dos Campeões de 2024 para chegarem ao único troféu internacional que ainda não fazia parte do Museu verde e branco.

História feita na Argentina! O #HóqueiSCP conquistou o 1️⃣.º Campeonato do Mundo de Clubes ???????? #HóqueiSCP pic.twitter.com/7juyNhKrww — Sporting CP (@SportingCP) October 6, 2025

Ao contrário do que aconteceu na derrota com o Barcelona ou no triunfo frente ao Óquei de Barcelos, não se registaram golos nos minutos iniciais mas era o Sporting que mostrava um maior à vontade na pista, com a reação agressiva à perda a ser um dos predicados para manter o equilíbrio na final entre jogadas e remates que iam chegando às duas balizas. Seriam mesmo os leões a chegar à vantagem, depois de um duplo azul a Henrique Magalhães e Sergi Aragonés (10′) e de uma grande penalidade de Nolito Romero travada por Sergio Fernández (11′): Alessandro Verona agarrou na bola perto da sua área, seguiu em condução descaído sobre o lado direito da pista e atirou de forma enrolada ao ângulo sem hipóteses para o 1-0 (12′).

11’: Penal favorable a l’Sporting, però tenim un muuuur!!! Aturaaaaa @sergiofv10 ⛔️???? ???? Sporting CP 0️⃣-0️⃣ Barça ???? @esport3 ????❤️ pic.twitter.com/5GyJddsD5U — Barça Hoquei (@FCBhoquei) October 5, 2025

A vantagem colocava o Sporting a jogar mais numa zona de conforto, sem deixar de tentar procurar mais golos mas sabendo que, defendendo bem, poderia encontrar espaços para sair em transições e fazer mossa nos catalães. No entanto, e faltando mais ideias em termos coletivos para superar a organização defensiva dos verde e brancos, acabou por vir ao de cima o melhor da inspiração individual para equilibrar de novo as forças: Ferran Font, internacional espanhol que ganhou tudo o que havia para ganhar (menos o Mundial de Clubes) ao longo de oito anos de Sporting, teve um grande remate enrolado ao ângulo para o 1-1 (20′).

#HóqueiSCP | ⏸️ Tempo de Intervalo na Argentina, com tudo empatado. ???? Alessandro Verona

???? 1-1 ???? // #SCPFCB pic.twitter.com/tJQypjXfvQ — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) October 6, 2025

Ficava tudo em aberto para o segundo tempo, que começou com mais um pormenor de magia de Ferran Font a descair agora sobre o lado esquerdo da pista para voltar a enrolar a bola para um remate que Xano Edo não conseguiu travar (29′). O Barcelona, agora comandado pelo antigo técnico campeão do FC Porto, Ricardo Ares, conseguia a reviravolta e passava a estar por cima do jogo, podendo a partir daí jogar com o natural adiantamento dos leões para procurar sair rápido e terminar com o encontro como acontecera 48 horas depois. Font teve uma oportunidade de ouro para chegar ao hat-trick, num livre direto por azul a Henrique Magalhães (39′), mas Xano Edo defendeu a tentativa e todos os remates em situação de under play, com o Sporting a voltar a contar com cinco jogadores em pista sem sofrer e a contar também com um livre direto depois do azul a Font, neste caso com Nolito Romero a fazer o 2-2 (42′). A decisão ia para prolongamento.

40’: Marc Grau al pal!!! ???? Sporting CP 1️⃣-2️⃣ Barça ???? @esport3 ????❤️ pic.twitter.com/ceWp1q3m9Z — Barça Hoquei (@FCBhoquei) October 6, 2025

A final podia cair para qualquer uma das equipas, sendo que as faltas também poderiam ser um fator a ter em conta perante a possibilidade de livre direto (8-7 em infrações). Com algum desgaste físico à mistura, o Sporting ia tendo alguns erros defensivos mas foi Verona que voltou a tirar um coelho da cartola, recolocando os leões de novo em vantagem com um remate de meia distância que pareceu sofrer ainda um desvio (52′). O lotado Aldo Cantoni vibrava como nunca entre cânticos do Sporting que de vez em quando se ouviam, a primeira parte do tempo extra terminou com 3-2 e muitos protestos por uma agressão clara de Ferran Font a Facundo Navarro (54′), o segundo tempo teve o Barça a jogar mais de um minuto em 5×4 mas Xano Edo conseguiu fechar a baliza para segurar o avanço mínimo que acabou a valer o título mundial.

#HóqueiSCP | ⏹️ JÁ ESTÁ!!! O SPORTING É CAMPEÃO DO MUNDO DE HÓQUEI EM PATINS!!! ???? ???? Verona (2) e Nolito Romero.

???? 3-2 ???? // #SCPFCB pic.twitter.com/I3vvOhcjRq — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) October 6, 2025

Desta forma, o Sporting alcançou pela primeira vez a conquista de um Mundial de Clubes, depois de ter já ganho por duas ocasiões a Taça Intercontinental (2020 e 2022). Ainda em termos de palmarés internacional, os leões contam com quatro Taças dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões (1977, 2019, 2021 e 2024), três Taças dos Vencedores das Taças (1981, 1985 e 1991) e duas Taças CERS (1984 e 2015).

⭐ ????????????????????????̃???????? ???????? ???????????????????? ⭐ O #HóqueiSCP venceu o FC Barcelona por 3-2 e conquistou o Mundial de Clubes da modalidade ???? ORGULHO, LEÕES!!! ???? pic.twitter.com/gKETCPgCJi — Sporting CP (@SportingCP) October 6, 2025