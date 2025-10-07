As ilhas do grupo Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na noite de quarta-feira e manhã de quinta-feira devido às previsões de chuva forte, indicou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA já tinha colocado as ilhas do Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa sob aviso amarelo entre quarta-feira e quinta-feira devido às previsões de chuva, mas elevou agora para aviso laranja entre as 21h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, devido às previsões de “precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada”.

As quatro ilhas estarão, contudo, já sob aviso amarelo a partir das 03h00 de quarta-feira, igualmente devido à chuva “por vezes forte”, que pode ser acompanhada por trovoada.

Já quinta-feira, a partir das 12h00, o aviso descerá de laranja para amarelo, até às 15h00, também devido à chuva e trovoada.

O grupo Ocidental açoriano (Flores e Corvo) estará sob aviso amarelo devido à chuva “por vezes forte”, e que pode ser acompanhada por trovoada, entre as 03h00 e as 15h00 de quarta-feira.

Num comunicado sobre este agravamento do estado do tempo, o IPMA adianta que se deve à “aproximação e passagem de um sistema frontal, associado a uma depressão centrada a noroeste do grupo Ocidental, com atividade moderada a forte”.

“Dado que o sistema frontal se desloca lentamente, espera-se precipitação contínua, com acumulados que poderão atingir os critérios do nível laranja”, refere o IPMA.

O aviso laranja refere-se a um risco alto ou perigo face a uma situação meteorológica que se pode tornar perigosa ou que já é perigosa, com eventos como vento forte, precipitação intensa, tempestades ou agitação marítima.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.