A TAAG — Linhas Aéreas de Angola anunciou esta quarta-feira a transferência das suas operações de voos para o novo aeroporto internacional angolano, localizado na província de Icolo e Bengo, a partir do dia 19 deste mês.

Em comunicado à imprensa, a companhia refere que, a partir de 19 de outubro, todos os voos de partida e chegada referentes aos destinos de Lisboa (Portugal), São Paulo (Brasil), Joanesburgo, Cidade do Cabo (África do Sul), Lagos (Nigéria), Windhoek (Namíbia), São Tomé (São Tomé e Príncipe), Maputo (Moçambique), Nairobi (Quénia), as rotas sazonais do Porto e Havana, passarão a ser realizados exclusivamente a partir do Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto (AIAAN), como já acontece com as rotas domésticas e regionais de Brazzaville (Congo) e Kinshasa (República Democrática do Congo).

Segundo a TAAG, esta decisão estratégica assinala a conclusão do processo faseado de transição e representa “um marco histórico no ecossistema da aviação civil em Angola”.

“A consolidação da operação da TAAG no AIAAN aporta ganhos significativos de eficiência operacional, sinergia na gestão de frota e melhoria da experiência do cliente, consolidando a estratégia nacional de estabelecer Luanda/Icolo e Bengo, como um hub de referência na África Austral”, refere no comunicado.

A companhia aérea angolana destaca que, durante o período de transição, vai ser disponibilizado um serviço shuttle, entre o aeroporto internacional de Luanda 4 de Fevereiro e o AIAAN para os passageiros em trânsito, cujo percurso de viagem seja feito em parte, por companhias aéreas estrangeiras, ainda não baseadas no novo aeroporto.

Aos passageiros, a TAAG apela ao planeamento com antecedência da sua deslocação para o AIAAN, localizado no Bom Jesus, província de Icolo e Bengo, “de forma a acautelar o tempo necessário para os procedimentos de check-in, embarque e similares”.

“Através dos canais oficiais da companhia e rede de agências de viagens parceiras serão partilhadas, de forma regular, informações úteis sobre a transferência total dos voos comerciais de passageiros operados pela TAAG para o AIAAN”, destaca.

O AIAAN, uma infraestrutura orçada em 2,8 mil milhões de dólares, erguida a 42 quilómetros do centro da cidade de Luanda, capital do país, foi inaugurado no dia 10 de novembro de 2023 pelo Presidente de Angola, João Lourenço.

Implantado numa aérea de 75 quilómetros quadrados, o AIAAN foi projetado para acolher aeronaves de grande porte como o Airbus-A380, tendo uma capacidade para movimentar 15 milhões de passageiros por ano, volume cinco vezes superior ao trafegado no atual aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, segundo informação do Ministério dos Transportes.