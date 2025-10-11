Centenas de pessoas reuniram-se este sábado nas cidades da Praia e Mindelo, Cabo Verde, em concentrações organizadas pelo movimento “Di povo pa povo” (Do povo para o povo) em defesa de uma cidadania ativa e melhor qualidade de vida.

“Não pedimos luxos, mas o mínimo para irmos para casa em segurança, para carregarmos no interruptor e a luz acender, para termos água nas torneiras, para conseguirmos ter barco e avião e visitar a família” noutras ilhas, disse o cantor Alberto Koenig, no largo de Quebra Canela, na Praia, numa alusão a problemas recorrentes nos serviços públicos.

“Mais do que uma manifestação ou protesto, que este seja um dia marcado na nossa história como o primeiro dia da nossa união”, referiu, num movimento apartidário, apelando a uma maior participação cívica.

Segundo disse, “tanto a nível municipal, como nacional, Cabo Verde podia estar muito melhor e o povo está descontente”.

“Se a democracia é o poder do povo, nós não o sentimos”, acrescentou, considerando que se devia traduzir em algo mais do que eleições periódicas.

Alberto Koenig referiu que os encontros deste sábado serviram como ponto de partida para os membros se conhecerem e para se planearem outras ações do movimento, descrevendo que a mobilização se faz através das redes sociais e inclui a diáspora.

Os participantes na concentração na Praia erguiam cartazes onde se lia “a energia que falha apaga o futuro” ou “sem água não há dignidade”.

Jael Assunção, um dos participantes, queixou-se do “quadro cor-de-rosa” pintado pelos governantes, quando há dificuldades nos transportes entre ilhas e insegurança urbana, além de problemas no abastecimento de água e eletricidade.

Além disso, Cabo Verde está a perder uma das maiores riquezas, “os recursos humanos”, disse.

“Queremos encontrar um canalizador, um pedreiro e já foi tudo: quem tem oportunidade sai desta terra”, referiu.

Eneida Varela pediu “o básico”, como luz, água, transportes e serviços de saúde.

“Estou aqui para reclamar os meus direitos. Cabo Verde deste ano está pior que no ano passado, como um caranguejo, a andar para trás”, descreveu.

O movimento “Di povo pa povo” publicou um manifesto na rede social Facebook, onde se refere que o povo está “cansado de promessas” e de lutar “para ter o básico”.

“Esta mobilização não é política”, mas sim “um chamado à responsabilidade coletiva”, lê-se.

O documento inclui sete reivindicações chave, que incluem mais mecanismos de participação cívica, transportes interilhas fiáveis, habitação digna e ordenada, garantia de serviços essenciais (como eletricidade, água e saúde), dar soluções aos jovens que querem emigrar, combate às desigualdades salariais e renegociação do acordo de pesca com a União Europeia (UE).