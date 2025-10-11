O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo afirmou, à margem de um evento este sábado em Oeiras, que “a ideia que a justiça interfere na política” é “perigosa”. As declarações surgem depois de os últimos dias terem sido marcados por notícias acerca do caso Spinumviva, que envolve o primeiro-ministro Luís Montenegro.

Após um evento no âmbito do Portugal Football Summit, o candidato às eleições de 2026 prestou breves declarações. “Há determinados temas que entram, ou aparecem, ou reaparecem nos momentos decisivos das eleições. Temas que têm a ver com a justiça podem criar a ideia de que a justiça pode interferir na política. Isso de alguma forma pode criar a ideia que a justiça interfere na política. E essa ideia é perigosa”.

O candidato presidencial adiantou ainda que “gostaria de ver a justiça a ser aplicada todos os dias de forma constante e não a aparecer nas rádios, nas televisões, e nos jornais nos momentos mais críticos que são os momentos de decisão cívica, que são as eleições.”

As palavras de Gouveia e Melo aparecem depois de a CNN Portugal e a revista Sábado terem revelado que os procuradores responsáveis pela averiguação preventiva sobre a Spinumviva ponderam abrir um inquérito-crime em nome do primeiro-ministro. Depois da notícia, a Procuradoria-Geral da República (PGR) indicou que ainda aguardava documentação. “Não há, assim, neste momento, qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio”, adiantou em comunicado.

Luís Montenegro caracterizou como “muito revoltante” a situação de que “se lancem mais uma vez insinuações, suspeitas, absolutamente infundadas”, em referência às férias no Brasil com a sua família.