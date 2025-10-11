Foi uma corrida de fundo até ganhar o Mundial de Clubes, foi uma autêntica maratona para voltar a Lisboa e poder mostrar aos adeptos no Pavilhão João Rocha o único troféu internacional que faltava no palmarés do clube. Depois da sempre competitiva Elite Cup, com uma derrota na decisão frente ao Benfica como tinha acontecido na última temporada, o Sporting foi até à cidade argentina de San Juan conquistar o título de campeão mundial após bater na final o Barcelona no prolongamento, num encontro que mostrou aquelas que podem ser todas as forças da equipa para a nova temporada. Agora, com muito desgaste à mistura, seguia-se uma Supertaça que seria um desafio tão grande ou maior frente a um FC Porto que conquistou mais vezes a prova do que todas as outras equipas nacionais juntas e que puxava dos galões de campeão.

“É um jogo entre duas grandes equipas, onde há excelentes individualidades e o pormenor normalmente faz a diferença, tal como foi há 15 dias. Espero um jogo igual. Taticamente estudamo-nos muito uns aos outros e, por isso, não há segredos a revelar. O Paulo [Freitas] sabe como vamos jogar e eu sei como vão jogar eles. Na terça-feira chegámos felizes mas muito cansados. O nosso staff trabalhou muito bem e, além de continuar muito feliz, a equipa está totalmente recuperada. É muito fácil de trabalhar sobre vitórias. Os atletas ganharam, celebraram, mas continuam focados. Esta é uma equipa que tem muita fome de títulos e vai entrar em todos para conquistá-los. Gostávamos de ter tido mais tempo de preparação mas vamos dar o nosso máximo”, destacara Edo Bosch, treinador dos leões que ganhou a Taça na última temporada.

A entrada das equipas na Supertaça ???? VAMOOOS, LEÕES! ???? #HóqueiSCP pic.twitter.com/zzO0tQwVN9 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) October 11, 2025

“Sinto a equipa confiante, é um trabalho que temos vindo a desenvolver há cerca de um mês. Viemos da Seleção e juntámo-nos mas também tivemos tempo para descansar. Foi um mês importante para o nosso crescimento, para conhecer as ideias do Paulo Freitas. Agora começa a parte que toda a gente gosta, com um jogo importante e um título em disputa. Vamos juntos e com tudo para conquistar o primeiro título. O Sporting é uma excelente equipa, acabou de ganhar o Mundial de Clubes e foi à final da Elite Cup. Está à vista de todos a qualidade que eles têm mas também temos a nossa e preocupamo-nos mais connosco do que com eles. Se fizermos bem as coisas, é difícil derrotarem-nos e com o Paulo Freitas não vai ser diferente, pois ele sabe o que é representar o FC Porto e ser portista”, salientara também o internacional Hélder Nunes.

Os últimos duelos entre FC Porto e Sporting tinham sido marcados pelo equilíbrio, com a recente meia-final da Elite Cup, também em Odivelas, a ser exemplo paradigmático disso mesmo com um triunfo pela margem mínima dos leões por 2-1. Mais: se a formação verde e branca levou a melhor no confronto direto na última época ainda com Ricardo Ares no comando, foram os dragões que saíram a sorrir no final com dois triunfos nas grandes penalidades a valerem o acesso à decisão do Campeonato que acabariam depois por vencer com o Óquei de Barcelos. E com outro dado: sempre que se cruzaram na Supertaça, os portistas tinham levado a melhor com vitórias em 1984 (neste caso por desistência), 1988, 1990 e 2018. Agora, a história também foi diferente, com os leões a conseguirem conquistar a terceira Supertaça da história após 1982 e 2015.

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Ao contrário do que se poderia pensar, o encontro teve mais momentos “partidos” com saídas rápidas em busca de situações 3×2 nos minutos iniciais, com Xavi Malián e Xano Edo a grande altura na baliza nessas fases de maior acerco às balizas. Nolito Romero teve duas boas oportunidades sem oposição pela frente para aplicar a meia distância, Gonçalo Alves e Carlo Di Benedetto falharam chances de 1×0 mas foi depois de uma paragem técnica pedida pelo Sporting que vieram os golos… para o FC Porto: Ezequiel Mena inaugurou o marcador com um desvio na área após assistência de Hélder Nunes (10′) e o mesmo Hélder Nunes aumentou para 2-0 na sequência de uma grande jogada individual (12′). Estava quebrada a resistência leonina.

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Logo de seguida, quase como um reflexo desse momento menos positivo, Facundo Navarro viu cartão azul por falta sobre Rafa e deixou a formação verde e branca em situação de under play durante dois minutos (nas regras atuais, que não foram aplicadas no Mundial de Clubes, não há direito a livre direto). O FC Porto tinha a possibilidade de consolidar o avanço no jogo, foi o Sporting que resistiu e conseguiu mesmo reduzir já com quatro elementos de campo com Verona a desviar um passe de Romero na área (16′). Paulo Freitas pediu logo um desconto de tempo, Hélder Nunes fez o 3-1 nesse minuto numa recarga depois de Verona não ter conseguido afastar a bola da área (16′), Navarro reduziu pouco depois após recuperar uma bola a meio-campo descaído sobre a esquerda e disparar um míssil cruzado sem hipóteses para Xavi Malián (18′). Ainda houve um penálti de Gonçalo Alves defendido por Xano Edo (21′) e uma boa oportunidade de Rampulla no último minuto mas o intervalo chegaria mesmo com 3-2 num jogo emocionante e em aberto.

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A segunda parte começou com outro ritmo, tendo o FC Porto a tentar gerir nos primeiros minutos o avanço mínimo no marcador e o Sporting a arriscar mais até nas linhas defensivas para chegar ao empate, numa fase em que Xavi Malián brilhou na baliza dos dragões. Até o número de faltas foi ficando mais equilibrado, com o 7-1 para os azuis e brancos a passar em 12 minutos para 9-7 fruto da maior agressividade colocada também pelos leões no jogo. No entanto, e quando os dragões atingiram a décima falta, Nolito Romero não conseguiu bater Xavi Malián e o 3-2 manteve-se com apenas sete minutos por jogar. O Sporting estava obrigado a ter mais risco no jogo ofensivo, Rafa Bessa ainda acertou no poste (45′) e o empate chegou mesmo com o bis de Navarro após novo remate no ferro (46′), com o clássico a seguir mesmo para prolongamento.

O prolongamento manteve a mesma toada do segundo tempo, com o Sporting a ter outro discernimento e capacidade nas ações ofensivas contra um FC Porto que continuava a ser uma sombra daquele que estivera na pista na primeira parte. Foram mesmo os leões que conseguiram chegar à reviravolta, com Navarro a fazer o hat-trick num remate enrolado na área após passe de Henrique Magalhães (52′). Os dragões teriam agora de assumir o risco, Navarro falhou uma grande penalidade (53′) e o intervalo chegou na mesma com 4-3 e o FC Porto a tentar de novo empatar nos cinco minutos em falta. Xano Edo teve mais trabalho, a pressão foi constante mas o resultado não voltaria a mexer, com os leões a fazerem a segunda festa numa semana.