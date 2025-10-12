O antigo futebolista David Beckham, um dos proprietários do Inter Miami, clube dos Estados Unidos onde atua Lionel Messi, previu este domingo que a estrela da Argentina irá participar no Mundial2026.

“Penso que o Leo [Lionel Messi] estará lá. Estou a manter os dedos cruzados para isso”, disse o antigo futebolista internacional inglês, em Macau, durante um evento público sobre o negócio do desporto.

Em 5 de setembro, Messi, com 38 anos, admitiu ter dúvidas sobre a participação no torneio, que vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.

“Já tinha dito depois do último Mundial: pela idade, o mais lógico é que não chegue. Já estou aqui, entusiasmado, com vontade, mas é dia a dia, jogo a jogo”, disse o avançado.

Messi falava aos jornalistas depois de ter marcado dois golos frente à Venezuela, numa partida da fase de apuramento sul-americana para o Mundial2026, que terá sido o último jogo oficial em solo argentino pela seleção.

“É dia a dia (…). Estou a tratar de me sentir bem e de ser sincero comigo próprio. Quando me sinto bem, desfruto. Se não estou bem, sinto-me mal e prefiro não estar”, admitiu o futebolista.

A 23.ª edição do Mundial contará pela primeira vez com 48 seleções, com Estados Unidos, México e Canadá todos automaticamente qualificados como anfitriões, aos quais se juntam já 17 apurados.

David Beckham defendeu que a Inglaterra, “uma equipa jovem com um novo treinador”, estará entre as favoritas e previu que as maiores estrelas do torneio sejam o francês Ousmane Dembelé e o espanhol Lamine Yamal.

Dembelé “mereceu ganhar a Bola de Ouro”, entregue há três semanas, disse o inglês, enquanto Yamal, que ficou em segundo lugar no prémio do France Football, “é um talento excecional”, acrescentou.

Beckham, que participou em três Mundiais, diz que a competição “é um momento realmente especial para os adeptos de futebol”, mas sublinhou que será também “uma grande oportunidade e um momento enorme” para os Estados Unidos.

O inglês defendeu que, com a contratação de “um bom treinador”, o argentino Mauricio Pochettino, e com “jovens talentos muito promissores”, a seleção norte-americana “precisa de fazer um bom torneio”.

“Em algum momento, os EUA terão de lutar para vencer o Mundial. Eu acredito que sim”, acrescentou Beckham.

Entre os 16 estádios que vão receber jogos da competição está o do Inter Miami, clube que, além de Messi, conta com o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba, sendo que ambos já anunciaram o fim da carreira.

David Beckham defendeu que a decisão de comprar uma franquia na liga norte-americana de futebol em Miami foi um sucesso, sobretudo devido à capacidade de “contratar os jogadores certos”.

“Quanto tens Messi, já atraíste os olhos da comunicação social”, disse o inglês, ao recordar a chegada do argentino, em julho de 2023, vindo do clube francês Paris Saint-Germain.

Uma mudança semelhante à que David Beckham fez, em 2007, ao trocar os espanhóis do Real Madrid pelo LA Galaxy.

“Tal como eu, o Lionel [Messi] tem uma mente que também olha para o futuro, para o que podemos construir. É tudo sobre o legado, sempre foi e sempre será”, explicou o inglês.