Sébastien Lecornu, o recém reconduzido primeiro-ministro francês, apresentou na noite deste domingo a composição do novo governo, que tem a “missão” de “fornecer à França um orçamento antes do final do ano”, escreveu no X.

“Agradeço às mulheres e aos homens que se comprometeram livremente com este governo, independentemente de interesses pessoais ou partidários”, agradeceu Lecornu, que finaliza com a mensagem: “Só uma coisa importa: os interesses do país.”

Nomeado novamente pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, na noite de sexta-feira, 10 de outubro, após uma semana de caos político, havia garantido no passado sábado que não incluiria potenciais candidatos às presidenciais de 2027 e que queria pessoas “com sensibilidades partidárias, mas não presas a partidos”. O Palácio do Eliseu já publicou a lista de ministros, que inclui 34 nomes, sendo composto por vários membros da sociedade civil e jovens deputados.

A primeira reunião do Conselho de Ministros desta nova equipa acontece na manhã desta terça-feira, 14 de outubro, após o retorno de Emmanuel Macron do Egipto. Sébastien Lecornu faz um discurso na Assembleia Nacional no mesmo dia à tarde.