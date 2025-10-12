“Se Diana estivesse viva, duvido que Harry se tivesse casado com Meghan”, diz o antigo mordomo de Isabel II e de Diana

Aos 18 anos, em 1976, Paul Burrell começou a trabalhar no Palácio de Buckingham, servindo a Rainha Isabel II e o Príncipe Filipe. Valoriza a rainha como “calorosa, amável, generosa, cristã, todas as qualidades que associamos à nossa avó”. Num episódio do podcast Daily T, do The Telegraph, Paul abre o jogo sobre alguns dos assuntos mais explosivos da família real britânica, enquanto anuncia um novo livro The Royal Insider. “Se amarem a rainha, e se amarem Diana, vão amar este livro.”

Em 2001, Paul foi acusado de ter roubado 310 itens pessoais de Diana, incluindo pinturas, porcelana, fotografias assinadas, notas pessoais e roupas, artigos que juntos valiam mais de 5 milhões de euros. Agora, Paul diz que esta era a maneira de “proteger Diana em morte como a protegeria em vida”. Diz que a família de Diana “deixava a máquina de triturar papel a deitar fumo, de tão quente que estava”. Logo, Paul viu por bem proteger “o mundo de Diana”, guardando os objetos, e alega que também que a princesa lhe tinha doado algumas das peças. O caso foi para tribunal, mas só foi arquivado quando a Rainha Isabel II interveio, confirmando que o mordomo a tinha informado de que os bens estavam na sua posse.

No Palácio de Buckingham, o jovem Paul, acabado de começar nas suas funções, chamou a atenção da Rainha Isabel, marcou uma audiência no palácio. Numa espécie de teste ao novo lacaio, “vamos ver se eles gostam de si”, disse a Rainha. Lá foi Paul, com os nove corgis e um labrador, até ao jardim do Palácio de Buckingham, onde correu e brincou com os cães de maneira muito bem-sucedida, impressionando a Rainha. Passou o teste e a monarca decidiu mantê-lo no cargo.

Paul considera a Rainha uma das pessoas mais simpáticas da família real. “Havia uma aura sobre ela, um espaço que ninguém podia penetrar, e toda a gente sabia disso”, diz Paul, que não tem a mesma impressão de Filipe. Adianta que os jovens funcionários tinham todos medo do príncipe, porque ele “gritava muito, era muito macho alfa”. Já com as funcionárias, das quais uma delas, a mulher de Paul, Filipe era muito amável e tratava-as muito bem. Inclusive, Paul confessa que o consorte real trazia sempre presentes e chocolates à sua mulher quando voltava de viagens oficiais.

No podcast, Paul revela que, ao contrário da crença popular ou daquilo que se vê na série The Crown, Filipe e Isabel dormiam no mesmo quarto. Diz que todas as manhãs era levado a Filipe um tabuleiro com chá Darjeeling e um biscoito digestivo. O ex-mordomo compara esta rotina matinal à rotina de um casal suburbano ou de classe média, pois enquanto Filipe bebia o seu chá, Isabel não tomava nada, mas chamava os famosos cães para a cama. Roubava ao seu marido o biscoito e dava-o aos cães, e assim se começava a manhã da realeza.

Em 1987, Paul mudou-se para Highgrove, pronto para servir o casal Diana e Carlos. Ainda no Palácio de Buckingham, Paul foi avisado da tensão entre ambos, dizendo que “não está tudo bem com o casal de Gales”.

O convidado do podcast disse que “soube imediatamente” que Carlos tinha uma amante, porque enquanto Diana estava em Londres com os rapazes durante a semana por causa da escola deles, Carlos ficava em Highgrove e encontrava-se quase todos os dias com Camila. Durante o fim de semana, Diana e os filhos iam para lá, e “brincavam à familia feliz”. Paul conhecia esta rotina, e sabia o que se passava, mas “tinha de manter os dois mundos separados”, portanto nunca discutiu o assunto com Diana.