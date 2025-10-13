O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes de Castelo Branco (CLAIM) realizou 4.000 atendimentos e registou 1.752 processos entre 2024 e setembro de 2025.

O CLAIM de Castelo Branco tem como principal objetivo acolher e integrar a comunidade migrante em Portugal, em conformidade com a Lei da Imigração e as políticas públicas nacionais e europeias nas áreas da migração, asilo e igualdade.

O centro resulta de uma parceria entre a Amato Lusitano — Associação de Desenvolvimento (ALAD), o atual Alto Comissariado para as Migrações (ACM) e o município de Castelo Branco.

Criado a 13 de outubro de 2004, o CLAIM é uma das respostas sociais mais antigas e consistentes da região, mantendo-se em funcionamento ininterrupto independentemente dos ciclos de financiamento.

Numa nota enviada à agência Lusa, a ALAD explicou que, ao longo dos seus 21 anos ao serviço da integração de migrantes, o CLAIM “já apoiou diretamente mais de 25 mil pessoas e executou múltiplos projetos municipais e nacionais, envolvendo milhares de participantes”.

“O perfil atual dos migrantes em Castelo Branco é diversificado, com maior presença de cidadãos brasileiros, dos PALOP (Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa), do sul da Ásia, da América do Sul e da Ásia Oriental”.

A ALAD sublinhou ainda que o centro tem verificado um aumento da procura por parte de cidadãos europeus e norte-americanos.

Ao longo das duas décadas de existência, o CLAIM tem articulado respostas com uma vasta rede de parceiros locais, garantindo um acompanhamento eficaz e humanizado.

O trabalho desenvolvido tem sido apoiado por diversos projetos da ALAD, entre os quais o Gabinete de Inserção Profissional, o Projeto Escolhas, o projeto Português Língua de Integração e o Contrato Local de Desenvolvimento Social.

A intervenção centra-se em áreas essenciais para a integração, como o acesso ao emprego, à educação, à formação de adultos, à aprendizagem da língua e cultura portuguesas, bem como no acesso à saúde e na promoção da cidadania ativa.

“Num contexto de crescente desinformação e de discursos negativos sobre a migração, o CLAIM tem apostado na valorização da interculturalidade e na desconstrução de mitos e estereótipos”.

Segundo a ALAD, as principais dificuldades na integração continuam a ser a língua portuguesa, as regras de sociabilidade e o entendimento dos direitos e deveres de cidadania.